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Kalk Gidelim dizisine yeni oyuncu! Behice karakterini kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2019 20:40 | Son Güncelleme

TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Kalk Gidelim dizisine yeni oyuncu! Behice karakterini kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Ayça Varlıer, Ufuk Özcan, Mehtap Bayri ve Kerem Kupacı'nın bulunduğu 'Kalk Gidelim' dizisinin yeni sezon çekimleri Muğla'da devam ediyor.

Aşk ve Mavi dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan güzel oyuncu Gülderen Güler, TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisine 'Behice' karakteri ile dahil oldu.

Çekimleri Muğla’da devam eden diziye dahil olmaktan mutlu olduğunu belirten Güler, "Kalk Gidelim kadrosuna girmekten mutluyum" dedi.

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