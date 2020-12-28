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Kalk Gidelim yılbaşı özel bölümüyle final yapıyor! Kalk Gidelim final ve yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var?

28.12.2020 22:06 | Son Güncelleme:
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Kalk Gidelim yılbaşı özel bölümüyle final yapıyor! Kalk Gidelim final ve yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var?

TRT 1'in 4 sezondur ekrana gelen dizisi Kalk Gidelim'e final bölümünde ünlü şarkıcılar konuk oluyor. Kalk Gidelim'in final bölümü 31 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek. Kalk Gidelim dizisi yılbaşı özel bölümüyle final yapacak.

Staff Film'in 4 sezondur devam eden dizi projesi olan Kalk Gidelim'in yılbaşı akşamı yayınlanacak olan final bölümünde Gülşen, Kubat ve Göksel sahne aldı.

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Gülşen, 2021’ye ekranda gireceği için mutlu olduğunu söylerken, ilk kez gösterdiği oyunculuk performansıyla ilgili “Nirvana” kelimesini kullandı.

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“EKİBİMİZİ AİLELERİNE KAVUŞTURMAK İSTEDİK”

Yapımcı Eyüp Üstün, dizinin 135. bölümde final yapması kararıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu:

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“Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul’a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık.

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Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1’e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum.”


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