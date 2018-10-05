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Kalori derdi olmayan birbirinden leziz 7 tatlı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Yiyebildiğiniz kadar yiyin arkadaşlar, nasıl olsa bu tatlılarımızın kalori derdi yok. Kimi unsuz kimi şekersiz! Böyle bir güzellik olabilir mi yahu :)

Kalori derdi olmayan birbirinden leziz 7 tatlı tarifi

Unsuz şekersiz yağsız brownie

brownie
Un yok, yağ yok, şeker yok ama ortada misler gibi bir brownie var :) Meyve, bitter çikolata ve badem kullanarak hazırladığımız brownie düşük kalorisiyle gözlerimizde kalpcikler çıkarmayı başarabilen bir tatlı. Tarifi ezberlemek için sizi şuraya davet ediyoruz.

Şekersiz komposto

komposto
"Şekersiz hoşaf olur mu?" diyenlere cevap veriyoruz efendim: Olur, olur bal gibi olur! Üstelik alışık olduğunuz kompostolardan 10 kat daha lezzetli ve sağlıklı. Emziren anneler varsa aramızda şiddetle öneriyoruz çünkü süt arttırıcı etkisi var. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Unsuz ve şekersiz pancake

pancake
Hem diyette olanlar için hem de süte allerjisi olanlara özel bir tarif. Sabah sabah canınız tatlı çektiyse hiç üşenmeden kalkın ve şu güzelim pancakelerden pişirin. Kaç adet yediğiniz konusunda bir sınırlama yapmayın çünkü bu minnoşların kalori derdi yok! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Unsuz cevizli kek

kek
Spor yapanlar için enfes bir spor öncesi atıştırmalığı. Spor yapmıyorsanız da sorun yok, her türlü bu kek gömülür :) Un yerine ceviz şeker yerine pekmez kullanıyoruz. Kuru üzüm, hurma ve portakal rendesi de en güzel bonuslar. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Şekeriz muzlu puding

uding
Canınız tatlı bir şey istiyorsa ve mutfağa girmek sizin için bir işkenceyse, korkmayın. Şu tarif sayesinde o günleri geride bırakacaksınız. Yapımı son derece kolay olan muzlu puding son derece zahmetsiz şipşak bir tatlı. Malzemeler elinizin altında oldukça ister gecenin bir yarısı isterseniz sabahın köründe dakikalar içinde hazır edebilirsiniz. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Çikolatalı pişmeyen brownie

bro

Bakın sevgili okurlar; hem sağlıklı beslenip hem de tatlı yemek mümkün. Hayat kalitenizi yükseltecek ve kilo almanıza değil aksine vermenize yardımcı olacak bir brownie tarifinden bahsedeceğiz. Çikolata krizinde olanlar için lafı fazla uzatmadan şuraya tarifini bırakıyoruz. Afiyetler!

Çikolatalı kalorisiz kek

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Şahane bir kek ile kapanışı yapmak istiyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz kuru meyve ve kuruyemişlerden hazırlanıyordu. Çikolatalı kalorisiz kekimiz ise bir diğer alternatif olsun sizler için. Her bir ısırıkta midenize kocaman bir çikolata indiriyormuş gibi hissettirecektir, korkmayınız çünkü son derece hafiftir. Ne bir şişkinlik ne bir pişmanlık. Bunların hiçbiri yaşamayacaksınız, size söz! Tarifin detayları için tıklayın.


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