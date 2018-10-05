Kalori derdi olmayan birbirinden leziz 7 tatlı tarifi

Unsuz şekersiz yağsız brownie



Un yok, yağ yok, şeker yok ama ortada misler gibi bir brownie var :) Meyve, bitter çikolata ve badem kullanarak hazırladığımız brownie düşük kalorisiyle gözlerimizde kalpcikler çıkarmayı başarabilen bir tatlı. Tarifi ezberlemek için sizi şuraya davet ediyoruz.

Şekersiz komposto



"Şekersiz hoşaf olur mu?" diyenlere cevap veriyoruz efendim: Olur, olur bal gibi olur! Üstelik alışık olduğunuz kompostolardan 10 kat daha lezzetli ve sağlıklı. Emziren anneler varsa aramızda şiddetle öneriyoruz çünkü süt arttırıcı etkisi var. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Unsuz ve şekersiz pancake



Hem diyette olanlar için hem de süte allerjisi olanlara özel bir tarif. Sabah sabah canınız tatlı çektiyse hiç üşenmeden kalkın ve şu güzelim pancakelerden pişirin. Kaç adet yediğiniz konusunda bir sınırlama yapmayın çünkü bu minnoşların kalori derdi yok! Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Unsuz cevizli kek



Spor yapanlar için enfes bir spor öncesi atıştırmalığı. Spor yapmıyorsanız da sorun yok, her türlü bu kek gömülür :) Un yerine ceviz şeker yerine pekmez kullanıyoruz. Kuru üzüm, hurma ve portakal rendesi de en güzel bonuslar. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.