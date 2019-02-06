Kalp ameliyatı sonrası yaşam nasıl olmalı?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 06.02.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kalp ameliyatı sonrası ciddi bir riski geride bırakan hastalar daha dikkatli hareket etmeleri gereken bir döneme giriyorlar. Kalp ameliyatı sonrası kendini iyi hisseden hastaların tamamen iyileştiğini düşünmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bazı önerilerde bulunuyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlatan Liv Hospital Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara kalp ameliyatı sonrası hastaların ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Kalp ameliyatı sonrası yaşam nasıl olmalı?

Kalp cerrahisinde gelişen yeni teknikler ve deneyim birleştiği zaman, ameliyat öncesi yaşamımıza dönmemiz daha kolay ve erken olabiliyor. Anca bunun için kalp ameliyatı sonrasında bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Liv Hospital Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara da tam da bu noktaya değinerek, kalp ameliyatı sonrası hastaların dikkat etmesi gerekenleri anlatıyor. İşte kalp ameliyatı sonrası ile ilgili bilinmesi gerekenler:

SIK SIK VE AZ YEMEK YENMELİ

Sık sık, az az yemek ve yemeklerden sonra düzenli ev içi yürüyüşler hazımsızlık sorununu gideriyor. Diyabet, böbrek, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığınız yoksa istediğiniz her gıdayı abartıya kaçmadan yiyebilirsiniz. Özellikle protein ve posalı yiyecekler kabızlığın önlenmesini sağlıyor. Kırmızı et haftada iki kez yenebilir. Mümkünse balığın sıklıkla tüketilmesi öneriliyor. Sebze ağırlıklı beslenmeli ve katı yağdan uzak durmalısınız. Bu tip beslenme alışkanlığının ömür boyu devam ettirilmesi kalp sağlığı açısından oldukça önemli. Ameliyattan bir ay sonra da, diyetisyen kontrolünde “kardiyak diyet” uygulamalısınız.

İLAÇLAR DOĞRU ZAMANDA VE DOZLARDA KULLANILMALI

İlaçların, doğru zamanda ve dozlarda alınması gerekiyor. Aç karnına ya da tok karnına alınacak ilaçlar konusunda hassas davranın. Hasta eğer koroner bypass ameliyatı geçirmişse kan sulandırıcı, kolesterol, ritim ve tansiyon düzenleyici tedavisi, aksi bir durum olmadıkça ömür boyu devam etmeli. Kapak ameliyatı geçirmiş hastalardaysa, gereken kan sulandırıcı tedaviler ameliyatı gerçekleştiren hekim tarafından detaylı bir şekilde anlatılmalı ve kontroller ihmal edilmemeli.

BANYODAN SONRA KURULURKEN HİJYENE DİKKAT!

Cinsel yaşama iki-üç haftadan sonra başlayabilirsiniz. Bu konuda taburcu olmadan önce doktorunuzdan bilgi almalısınız. Her gün banyo yapabilirsiniz. Fakat oturarak ve ılık su ile yapılan banyo sonrası kurulanırken yara yerlerine temiz ve vücudun başka bir yerine değmemiş havlular kullanmaya özen göstermelisiniz.

YÜRÜYÜŞ MESAFESİ YAVAŞÇA ARTIRILMALI

Kemik yaklaşık iki ayda iyileşiyor. Efor sırasında eğer verilmiş ise göğüs korsenizi takmalı ve varis çoraplarınızı mutlaka giymelisiniz. Yürüyüş mesafenizi yavaşça artırmalı ve havaların iyi olduğu günlerde mutlaka dışarıda yürüyüşler yapmalısınız. Başlangıçta günde yaklaşık 10 dakika yürüyüş yeterli olur. Hasta kendi performansına göre birkaç gün aralarla yürüyüş mesafesini artırabilir ve bir ayın sonunda bir saat yürüyüş yapabilecek duruma gelebilir.

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