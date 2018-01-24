MAGAZİN

Kalp Atışı 28. bölüm fragmanı izle: Final bölümünde neler olacak? (Kalp Atışı final bölümü)

DİZİ HABERLERİ | 24.01.2018 14:04 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kalp Atışı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazar günleri ekrana gelen dizi, 28. bölümü ile son kez izleyicinin karşısına çıkıyor ve Kalp Atışı dizisi bu pazar final yapıyor. Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın başrolünde oynadığı Kalp Atışı final bölümünde Eylül, eşyalarını alıp evi terkediyor ve büyükannesinin yanına gidiyor. Peki Kalp Atışı final bölümünde neler olacak? ALEY aşkı bitiyor mu? İşte Kalp Atışı 28. yeni bölümü fragmanı...

Kalp Atışı 28. bölüm fragmanı izle: Final bölümünde neler olacak? (Kalp Atışı final bölümü)

Kalp Atışı final bölümü ilk fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazar günleri ekrana gelen Kalp Atışı dizisi başrollerinde Öykü Karayel ile Gökhan Alkan yer alıyor. ALEY olarak hayranları tarafından isimlendirilen çiftin arasındaki aşkın anlatıldığı dizi, 28. bölümü ile izleyicinin karşısına son kez çıkacak. Kalp Atışı final bölümünde Ali Asaf, Sultan üzerindeki şüphelerinden vazgeçmezken Oğuz, Eylül’e mektubu verdiği için İpek’i suçluyor. Her şeyi arkasında bırakan Eylül’ün cevapsız sorularla anneannesinin karşısına çıkıyor. İşte Kalp Atışı 28. yeni bölüm fragmanı...

KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

“EYLÜL YOK, EŞYALARINI ALIP GİTMİŞ!”

Show TV’de ekrana gelen Kalp Atışı’nın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Selim’in Eylül’ün eşyalarını alıp gittiğini söyleyen Ali Asaf’a, “Duygularıyla başa çıkamayınca bir kaybolur ortadan. Yaralarını sarar sonra tekrar çıkar ortaya merak etme!” sözleri dikkat çekiyor. Ali Asaf, Sultan üzerindeki şüphelerinden vazgeçmezken Oğuz, Eylül’e mektubu verdiği için İpek’i suçluyor. Her şeyi arkasında bırakan Eylül’ün cevapsız sorularla anneannesinin karşısına çıktığı anlar heyecanı arttırıyor. İşte Kalp Atışı 28. yeni bölüm fragmanı...

KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 27. bölümünde yılbaşı yemeğinde yaşanan olaydan sonra doktorlar kendine gelmeye çalışırken, Ali Asaf’ın şüpheleri Sultan üzerine yoğunlaştı. Sultan ise bu şüpheleri aylardır haber alınamayan Fatih üzerine çektirdi. Ali Asaf, Eylül’ün neden anne olmak istemediğini öğrenmek istese de sorularına yanıt alamadı. Yaşananlardan dolayı Eylül’ü yalnız bırakmak istemeyen Ali Asaf ona her koşulda destek oldu. Ali Asaf ve Eylül’ü hastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı, Sultan’ın Zeynep’le ilgili sinsi planı durdurdu. Eylül annesinin intiharından önce yazdığı mektubu okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sultan’ı Ziyanur’un odasında bulan Sinan, her şeyi onun yaptığını ve Ziyanur’un oğlu olduğunu anladı. Sultan, Sinan’ı köşeye sıkıştırarak tehdit etti. Annesinin mektubuyla dağılan Eylül’ü her yerde arayan Ali Asaf eve geldiğinde, Eylül’ün eşyalarını toplayıp gittiğini anladı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars’ın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın final bölümü 28 Aralık Pazar saat 20.00'de Show TV'de!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp atışı Kalp Atışı izle Kalp Atışı final bölümü kalp atışı 28 bölüm fragmanı kalp atışı yeni bölüm

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

İlginizi Çekebilir

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

O Ses Türkiye'de çocukluk aşkı için gözyaşı döken Ozan Ahmedov performansıyla mest etti

O Ses Türkiye'de çocukluk aşkı için gözyaşı döken Ozan Ahmedov performansıyla mest etti

İddialı başlayan dizi reyting kurbanı oldu!

İddialı başlayan dizi reyting kurbanı oldu!

Yılbaşında Acun Ilıcalı'yı izleyenlerin sayısı bir ülke nüfusu kadar

Yılbaşında Acun Ilıcalı'yı izleyenlerin sayısı bir ülke nüfusu kadar

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TV8,5'ta Nostaljik Yeşilçam Kuşağı

TV8,5'ta Nostaljik Yeşilçam Kuşağı

Kadın 14. yeni bölüm fragmanı: Enver öfkeden çıldırıyor (Kadın son bölüm izle)

Kadın 14. yeni bölüm fragmanı: Enver öfkeden çıldırıyor (Kadın son bölüm izle)

Söz 31. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz, babası Agah ile yüzleşiyor "Sen Korhan Paşa'yı öldürdün!"

Söz 31. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz, babası Agah ile yüzleşiyor "Sen Korhan Paşa'yı öldürdün!"

Gülse Birsel'n yeni dizisi Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Gülse Birsel'n yeni dizisi Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölüm izle: Hızır ve Alparslan'a büyük şok! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölüm izle: Hızır ve Alparslan'a büyük şok! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde bir değişiklik daha!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde bir değişiklik daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.