Kalp Atışı 28. bölüm fragmanı izle: Final bölümünde neler olacak? (Kalp Atışı final bölümü)

Show TV’de ekrana gelen Kalp Atışı’nın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Selim’in Eylül’ün eşyalarını alıp gittiğini söyleyen Ali Asaf’a, “Duygularıyla başa çıkamayınca bir kaybolur ortadan. Yaralarını sarar sonra tekrar çıkar ortaya merak etme!” sözleri dikkat çekiyor. Ali Asaf, Sultan üzerindeki şüphelerinden vazgeçmezken Oğuz, Eylül’e mektubu verdiği için İpek’i suçluyor. Her şeyi arkasında bırakan Eylül’ün cevapsız sorularla anneannesinin karşısına çıktığı anlar heyecanı arttırıyor. İşte Kalp Atışı 28. yeni bölüm fragmanı...

Kalp Atışı final bölümü ilk fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazar günleri ekrana gelen Kalp Atışı dizisi başrollerinde Öykü Karayel ile Gökhan Alkan yer alıyor. ALEY olarak hayranları tarafından isimlendirilen çiftin arasındaki aşkın anlatıldığı dizi, 28. bölümü ile izleyicinin karşısına son kez çıkacak. Kalp Atışı final bölümünde Ali Asaf, Sultan üzerindeki şüphelerinden vazgeçmezken Oğuz, Eylül’e mektubu verdiği için İpek’i suçluyor. Her şeyi arkasında bırakan Eylül’ün cevapsız sorularla anneannesinin karşısına çıkıyor. İşte Kalp Atışı 28. yeni bölüm fragmanı...

KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 27. bölümünde yılbaşı yemeğinde yaşanan olaydan sonra doktorlar kendine gelmeye çalışırken, Ali Asaf’ın şüpheleri Sultan üzerine yoğunlaştı. Sultan ise bu şüpheleri aylardır haber alınamayan Fatih üzerine çektirdi. Ali Asaf, Eylül’ün neden anne olmak istemediğini öğrenmek istese de sorularına yanıt alamadı. Yaşananlardan dolayı Eylül’ü yalnız bırakmak istemeyen Ali Asaf ona her koşulda destek oldu. Ali Asaf ve Eylül’ü hastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı, Sultan’ın Zeynep’le ilgili sinsi planı durdurdu. Eylül annesinin intiharından önce yazdığı mektubu okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sultan’ı Ziyanur’un odasında bulan Sinan, her şeyi onun yaptığını ve Ziyanur’un oğlu olduğunu anladı. Sultan, Sinan’ı köşeye sıkıştırarak tehdit etti. Annesinin mektubuyla dağılan Eylül’ü her yerde arayan Ali Asaf eve geldiğinde, Eylül’ün eşyalarını toplayıp gittiğini anladı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars’ın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın final bölümü 28 Aralık Pazar saat 20.00'de Show TV'de!