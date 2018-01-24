Kalp Atışı 28. bölüm fragmanı izle: Final bölümünde neler olacak? (Kalp Atışı final bölümü)

Kalp Atışı final bölümü ilk fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazar günleri ekrana gelen Kalp Atışı dizisi başrollerinde Öykü Karayel ile Gökhan Alkan yer alıyor. ALEY olarak hayranları tarafından isimlendirilen çiftin arasındaki aşkın anlatıldığı dizi, 28. bölümü ile izleyicinin karşısına son kez çıkacak. Kalp Atışı final bölümünde Ali Asaf, Sultan üzerindeki şüphelerinden vazgeçmezken Oğuz, Eylül’e mektubu verdiği için İpek’i suçluyor. Her şeyi arkasında bırakan Eylül’ün cevapsız sorularla anneannesinin karşısına çıkıyor. İşte Kalp Atışı 28. yeni bölüm fragmanı...

KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

“EYLÜL YOK, EŞYALARINI ALIP GİTMİŞ!”

Show TV’de ekrana gelen Kalp Atışı’nın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Selim’in Eylül’ün eşyalarını alıp gittiğini söyleyen Ali Asaf’a, “Duygularıyla başa çıkamayınca bir kaybolur ortadan. Yaralarını sarar sonra tekrar çıkar ortaya merak etme!” sözleri dikkat çekiyor. Ali Asaf, Sultan üzerindeki şüphelerinden vazgeçmezken Oğuz, Eylül’e mektubu verdiği için İpek’i suçluyor. Her şeyi arkasında bırakan Eylül’ün cevapsız sorularla anneannesinin karşısına çıktığı anlar heyecanı arttırıyor. İşte Kalp Atışı 28. yeni bölüm fragmanı...