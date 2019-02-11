Kalp deliği veya kalpte ritim bozuklukları hangi hastalıklara yol açar?

SEBEPSİZ İNMENİN KAYNAĞI KALP DELİĞİ YA DA RİTİM BOZUKLUĞU OLABİLİR İnme kendisini bazen ani görme ve konuşma kaybı, kol ve bacakta güçsüzlük, vücudun bir yarımının tamamen tutmaması, bilinç kaybı gibi belirtilerle; bazen de konuşma esnasında dilin dolanması, kelimeleri hatırlayamama, duraksama, geçici görme kayıpları, bulanıklıkları ve dilde uyuşma gibi kısa süreli geçici ataklar şeklinde kendini gösteriyor. Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, inme ve kalp ilişkisi ile ilgili bilgi verdi. RİTİM BOZUKLUĞU BERABERİNDE PIHTIYI, PIHTI DA İNMEYİ GETİREBİLİR Normalde eş zamanlı olarak kasılan kalp kulakçığı ve karıncık ikilisinde atriyal fibrilasyon denilen ritim bozukluğu durumunda kulakçık kasılmayıp adeta titreşir ve kulakçıktaki kan adeta durgun bir su gibi olur, pıhtı oluşur. Pıhtı oradan yola çıkıp en sıklıkla önce kalpten çıkan kanın en iyisini, temizini alan beyne gider. Ritim bozukluğu, pıhtı ve inme ilişkisi iyi biliniyor. Ancak hastaların %60’ında inme anında ritim bozukluğu olmayabilir. Ancak hasta uzun süre izlendiğinde ritim bozukluğunu saptamak mümkün olabilir. Bunun için hastaya Holter adı verilen ritim monitörleri uzun süre takılmakta ve daha sonra bilgisayardan analiz yapılarak ritim ile ilgili bilgiler alınabilmektedir. Son zamanlarda 1 cm uzunlukta ve ince bir enjektörle deri altına verilen özel bilgisayarlı ritim kayıt sistemleri de ritim bozukluklarını saptamada kullanılmaktadır. Bu sistemler 3 yıl deri altında kalmakta telsiz cihazlar ve bilgisayarlar yardımıyla ritim bozukluklarının değerlendirmesi yapılabilmektedir.

KALPTE DELİK KALP KAYNAKLI İNMEYE SEBEP OLABİLİR Kalp kaynaklı inmelerle karşı karşıya kalan, özellikle yaşı genç hastalarda kalpte doğuştan delik bulunabilmektedir. Kulakçıklar arasındaki bölmede bazen çok büyük bir delik olabilir ve kişi hiç beklemediği bir zamanda inmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda rahat tanı konabilmesi için ekokardiyografi yani kalbin ultrasonla doğrudan kalbin incelenmesi ile ya da boğazdan yemek borusuna girip kalbin daha yakından görüldüğü bir yöntemle ekokardiyografi ile tanı konabilir. Bu büyük deliklerin yanı sıra kalpte belirgin olmayan delikler de bulunmaktadır. Bebekler anne karnında soluk alıp veremezler, bebeklerin kanları göbek kordonundan annelerine gider ve annenin akciğerlerinde temizlendikten sonra yeniden göbek kordonundan bebeğin kirli kan tarafına döner. Sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçer; fakat doğumla birlikte bebek ilk ağladığında bu ara bölme bir perde gibi kapanır. Ancak bu bölme bazı kişilerde tam olarak kapanmaz ve aralık kalır. Genç yaşlarda 3 kişiden 1’inde, ileri yaşlarda 4 kişiden 1’inde görülen bu durumda pıhtı bazen bu aralıktan geçip beyne ulaşabilir.

MODERN TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ BAŞARI SAĞLIYOR Kalpte belirgin olamayan bir deliğe sahip kişilerde herhangi bir nedenle bacaklarda pıhtı oluşursa; bazen gözle görülemeyecek kadar minik de olabilen bu pıhtılar ıkınınca, öksürünce rahatlıkla bu aralıktan geçebilir ve beyne gidebilir. Bunun inmenin nedeni olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor ama diğer sebepler elendiğinde, genç bir insanın kalbinde böyle bir açıklık varsa, yemek borusundan girip bakıldığında sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçiş görülüyorsa, manyetik rezonans görüntülemede (MR) beyinde daha önceki pıhtıların küçük izleri varsa bu aralık kapatılmaktadır. Kolay bir yöntemle, lokal anestezi ile kasıktan girilerek ameliyatsız olarak, göğüs açılmadan işlem gerçekleştirilmekte ve aynı gün hasta hastaneden çıkarılmaktadır. Hasta ilk 6 ay kan sulandırıcı ilaç kullanmakta ve daha sonra ilaç kesilmektedir. Ritim bozukluğunun saptanması hastalar için büyük önem taşımaktadır, bu durumda hastaya kan sulandırıcı verilerek inmenin tekrarı önlenebilmektedir. Kan sulandırıcı kullanan bir hastada tekrar inme olursa ya da pıhtı atma belirtileri görülürse ya da hasta kan sulandırıcıları kanama veya diğer yan etkiler nedeniyle alamazsa farklı bir işlem yapılmaktadır. Pıhtıların %90’ı kulakçıkta bulunan apendiks (ek bölge) denen küçük bölgede oluşmaktadır. Bu durumlarda kasıktan girilerek yine ameliyatsız olarak o bölgenin ağzına bir kapak konulmakta ve böylece pıhtının oradan sisteme geçmesi engellenmektedir.