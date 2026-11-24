Kalp dostu bir beslenme düzeni oluşturmak istiyorsanız dışarıdan yemek sipariş etmek yerine öğünlerinizin büyük bölümünü evde hazırlamak önemli bir adım olabilir.

Mass General Brigham Kalp ve Damar Enstitüsü'nde görev yapan koruyucu kardiyoloji uzmanı Dr. Dara Lee Lewis, hastalarına evde yemek pişirmenin genellikle dışarıda yemek yemekten daha sağlıklı ve ekonomik olduğunu söylediğini belirtiyor. Dondurucuda temel gıda ürünlerini bulundurmanın ise dışarıdan yemek sipariş etme ihtimalini azalttığını ifade ediyor. Ancak evde hazırlanan yemeklerin sağlıklı olup olmadığı, kullanılan malzemelere ve pişirme yöntemlerine göre değişiyor.

Fazla tuzla hazırlanan kırmızı et ve hamburger gibi yiyecekler kalp sağlığı açısından iyi bir tercih olmayabilir. Bunun yerine tavuk, deniz ürünleri, fasulye, nohut, mercimek ve tofu gibi protein kaynaklarına ağırlık verilmesi, tuz tüketiminin ise sınırlandırılması öneriliyor.

KARDİYOLOJİ UZMANININ EVİNDEN EKSİK ETMEDİĞİ BESİNLER

Hem anne hem de yoğun çalışan bir kardiyoloji uzmanı olan Dr. Lewis, sağlıklı, lezzetli ve kısa sürede hazırlanabilen yiyecekleri tercih ettiğini belirtiyor. Her zaman market alışverişine vakit bulamadığı için dondurucusunda karides, tavuk göğsü, sabah hazırladığı smoothie'lerde kullanmak üzere orman meyveleri ve ıspanak bulunduruyor.

Dondurulmuş orman meyveleri de taze olanlar gibi besin değeri açısından zengin. Bu meyvelerin düzenli tüketimi, daha düşük kolesterol ve kan basıncı seviyeleriyle, ayrıca kalp ve damar hastalıkları riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

Öğle ve akşam yemeklerinde tavuk veya karidesin yanında taze ya da dondurulmuş sebzeleri tercih eden Lewis, buzdolabından önceden yıkanmış salata yeşilliklerini, lor benzeri taze peynirleri, sade yoğurdu ve tofuyu da eksik etmiyor.

MUTFAĞINDA ZEYTİNYAĞI VE KURUYEMİŞLER HER ZAMAN VAR

Dr. Lewis'in mutfağında her zaman bulunan ürünler arasında zeytinyağı ve avokado yağı da yer alıyor. Bu yağlar, doymamış yağ asitleri ve antioksidan içerikleriyle kalp dostu beslenme düzeninin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kardiyoloji uzmanı ayrıca lif açısından zengin fasulye, kuruyemiş ve çeşitli tohumları da mutfağından eksik etmiyor.

Son zamanlarda yüksek protein içeriğine sahip, acı bakla kullanılarak üretilen bir makarna keşfettiğini belirten Lewis, atıştırmalık olarak patlamış mısırı sevdiğini söylüyor. Tatlı seven eşi için ise bitter çikolata kaplı badem ve incirli bisküvi gibi alternatifler bulunduruyor.

DONDURUCUSUNDA ASLA BULUNDURMADIĞI YİYECEK: DONDURMA

Dr. Lewis'in mutfağında kalp dostu pek çok besin bulunmasına rağmen dondurucusunda yer vermediği bir yiyecek var: Dondurma. Yaz aylarında dondurma yemeyi çok sevdiğini belirten kardiyoloji uzmanı, geleneksel dondurmaların yüksek miktarda doymuş yağ, şeker ve kalori içerebildiğine dikkat çekiyor.

Lewis, doymuş yağ tüketiminin kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini ve bunun kalbi besleyen damarlarda plak birikimine katkıda bulunabileceğini ifade ediyor. Dondurmanın yüksek şeker ve kalori içeriğinin ise kilo artışına ve inflamasyona katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

2021 yılında Journal of Clinical Lipidology dergisinde yayımlanan bilimsel bir makalede de doymuş yağ ağırlıklı beslenme ile kalp ve damar hastalıkları riskinin artması arasında ilişki olduğu belirtiliyor.

Doymuş yağların kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyesini yükseltebilmesi, kalp ve damar sağlığı açısından önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Araştırmalar, aşırı şeker tüketimi ile kalp ve damar hastalıkları riski arasında da ilişki bulunduğunu gösteriyor.

DONDURMADAN TAMAMEN VAZGEÇMEK GEREKİYOR MU?

Kalp sağlığını korumak için dondurmayı hayatınızdan tamamen çıkarmanız gerekmiyor. Dr. Lewis, pek çok yiyecekte olduğu gibi dondurma tüketiminde de ölçülü davranılmasını öneriyor. Evde sürekli dondurma bulundurmanın her akşam tatlı yeme alışkanlığına dönüşebileceğine dikkat çeken uzman, dondurmanın günlük bir alışkanlık yerine ara sıra tüketilen bir tatlı olmasını tavsiye ediyor.

Evde dondurma tüketmek isteyenler için ise daha düşük yağ ve şeker içeriğine sahip, protein oranı daha yüksek alternatiflerin değerlendirilebileceğini belirtiyor. Kalp dostu beslenmek, sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen vazgeçmek anlamına gelmiyor. Önemli olan tüketim sıklığına, porsiyon miktarına ve genel beslenme düzenine dikkat etmek.