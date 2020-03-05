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  4. Kalp krizi geçiren Levent Can'dan mesaj! 'Böyle olsun istemezdim'

Kalp krizi geçiren Levent Can'dan mesaj! 'Böyle olsun istemezdim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Levent Can'dan açıklama geldi.

Kalp krizi geçiren Levent Can'dan mesaj! 'Böyle olsun istemezdim'

Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi. İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya stent takıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Levent Can, bugün normal odaya alındı.

Son dakika! Levent Can kalp krizi geçirdiSon dakika! Levent Can kalp krizi geçirdi

BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu " Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.

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