Kalp sağlığınızı korumak için sıcak havalarda bol su içmeyi unutmayın

Havaların fazla ısınmasıyla birlikte kalp damar hastalıklarında da önemli artışlar görülüyor. Bu durumun önüne geçmek için çok basit tedbirlerin alınması hayat kurtarıcı olabiliyor. Vücudumuzun belirli sıcaklıklara adaptasyon mekanizmaları bulunuyor ve bu mekanizmaların kontrolü dışına çıkan sıcaklıklarda çok çeşitli problemler gelişebiliyor. Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, kalp ve damar hastalıkları açısından sadece çok sıcak değil çok soğuk havaların da tetikleyici rol oynadığının altını çiziyor.

Yüksek tansiyon atakları gelişebilir

Sıcak havalarda vücut ısısını düşürmek için gelişen terlemenin çok fazla sıvı ve elektrolit kaybı olduğunu anlatan Prof. Dr. Gölbaşı, şöyle devam ediyor: “Buna bağlı tansiyon düşer ve kalbimiz çok hızlı atmaya başlar. Bu durum, koroner damar hastalığı olan kimselerde kalp krizi ve ciddi ritim bozukluklarını tetikler. Ayrıca çok sıcak havalarda, reaksiyonel olarak özellikle yaşlı hastalarda çok yüksek tansiyon atakları gelişebilir. Bu ataklara bağlı olarak inme, kalp krizi gibi ciddi hayati problemler gelişebilir. Çok sıcak havalarda yeterli sıvı almadıkları taktirde yaşlı kişilerde toplardamarlarda pıhtı oluşumu ve buna bağlı akciğer embolisi de gelişebilir Ayrıca damar sertliği bulunan atardamarlar üzerinde (özellikle darlık bölgelerinde) pıhtı oluşumu ve buna bağlı ani damar tıkanıklığı da ortaya çıkabilir. Bu tablo bacaktaki atardamarlarda olursa, ani ortaya çıkan şiddetli bacak ağrısı, bacakta soğuma ve morarma görülür. Beyni besleyen damarlar üzerinde gelişirse de inmeye (felç) neden olabilir.”