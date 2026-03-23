Kalp ve beyin sağlığına faydalı meyve suyu açıklandı! Uzman isim uyardı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gönen, doğru şekilde tüketilen portakalın faydalarından bahsetti. Gönen, "Yapılan araştırmalar portakal suyunun doğru miktarda tüketildiğinde kalp ve beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini ortaya koydu" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gönen, portakalın içerdiği antioksidan maddelerin damar sağlığını korumada önemli rol oynayabileceğini belirtti.

"MEYVENİN KENDİSİ DAHA FAYDALI"

Portakal suyunun kan şekerini hızlı yükselttiği yönünde yaygın bir görüş bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gönen, bu durumun tüketim şekliyle ilgili olduğuna dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Gönen, “Bir insan bir oturuşta 3 - 4 portakalı kolayca yiyemez. Ancak meyve suyu hazırlanırken genellikle 3 - 4 portakal kullanılır ve bu da kısa sürede tüketildiğinde kan şekerinde daha hızlı bir yükselmeye neden olabilir. Ayrıca meyve suyu hazırlanırken meyvenin posasındaki lifler de büyük ölçüde kaybedilir” dedi.

DOĞRU MİKTARDA TÜKETİLDİĞİNDE FAYDALI

Araştırmalarda portakal suyunun ölçülü tüketildiğinde sağlık açısından olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade eden Dr. Gönen, “Günde yaklaşık 100–200 mililitre gibi miktarlarda tüketildiğinde portakal suyunun ani şeker yükselmesine neden olmadığı ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabildiği görülüyor. Portakalın içerdiği flavonoidler ve antioksidan maddeleri damar sağlığı açısından önemli. Bu maddelerin vücuttaki iltihabi süreçleri baskılamaya yardımcı olabiliyor. Bu antioksidanlar damar duvarındaki inflamasyonu azaltarak kalp krizi riskini düşürmeye katkı sağlayabilir. Aynı zamanda beyin damarları üzerindeki etkileri sayesinde inme, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların gelişimi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir” diye konuştu.

"BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DA DESTEKLİYOR"

Portakalın lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten Dr. Gönen, sağlıklı bir bağırsak florasının vücuttaki vitamin ve antioksidan emilimini doğrudan etkilediğini belirterek “Bağırsak sağlığı iyi olmadığında C vitamini, B vitamini ve flavonoid gibi faydalı maddelerin emilimi de azalabilir. Bu nedenle lif açısından zengin meyveler bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek genel sağlığa katkı sağlayabilir” dedi.

"TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYU DAHA SAĞLIKLI"

Meyvenin kendisinin tüketilmesinin her zaman daha doğru bir seçenek olduğunu vurgulayan Dr. Gönen, hızlı tüketim gereken durumlarda ise taze sıkılmış meyve suyunun paketli ürünlere göre daha sağlıklı olduğunu belirterek, "Evde hazırlanmış portakal suyu, katkı maddesi içeren hazır meyve sularına göre daha sağlıklı bir alternatiftir. Haftada birkaç gün yaklaşık 300 mililitre taze sıkılmış portakal suyu tüketiminin kalp ve beyin sağlığına olumlu katkıları olabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

