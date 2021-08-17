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  4. Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bazı şeyler var bilmiyorsun"

Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bazı şeyler var bilmiyorsun"

17.08.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanı izleyicilerde merak uyandırdı.

ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Ferit Ayşe'yi yeni şoförleri Cesur ile tanıştırdığında Ayşe şok olur ve Ferit'e "Bazı şeyler var bilmiyorsun" diyerek korku dolu gözlerle yanıt verir. Hande ve Yaman oldukça yakınlaşırlar ve Hande Yaman'a onu çok sevdiğini söyler.

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KALP YARASI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit’ten çıkarmak için Fırtına’ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit’i üzerinden atar. Ferit’in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit’in başına gelenlerden Ayşe’yi sorumlu tutar.

Ferit’i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit’i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit’e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

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Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman’ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman’a büyük hatalar yaptıracaktır.

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Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
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