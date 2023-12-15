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  4. Kalp Yarası'nın güzeli Merve Çağıran cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Kalp Yarası'nın güzeli Merve Çağıran cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

15.12.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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Son olarak Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği 'Hande Varoğlu' karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Merve Çağıran son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin iddialı pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Çarpışma, Çocuk ve Kalp Yarası gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Merve Çağıran şimdilerde Kaan Yıldırım ve Seray Kaya'lı Kopuk dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Çağıran bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Siyah uzun bir kaban ve çizme giyen Merve Çağıran derin bacak dekoltesiyle adeta takipçilerini büyüledi.

Merve Çağıran 3

Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı iddialı pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Merve Çağıran 13 Temmuz 1992 yılında Balıkesir'de doğdu. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı.

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2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı Janset karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

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