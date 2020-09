Kalpleri eriten bir Kore dizisi: Extraordinary You dizisi konusu

Extraordinary You dizisi geçtiğimiz yılın en çok beğenilen Güney Kore yapımlarından biri oldu ve hala popülaritesini koruyor. Fantastik Kore dizileri arasında kendine yer edinen Extraordinary You, aynı zamanda romantik bir gençlik dizisi. Extraordinary You dizisi konusu "July Found by Chance" isimli webtoondan (kareleri yan yana değil alt alta dizilen dijital çizgi roman) uyarlandı. Dizinin yönetmeni ise "Glamorous Temptation", "Sarayın İncisi", "7th Grade Civil Servant" ve "The King in Love" gibi meşhur yapımlarla tanınan Kim Sang-Hyub.

Extraordinary You dizisini bu kadar popüler hale getiren en önemli faktörlerden biri de dizinin genç oyuncu kadrosu. Dizinin başrollerini Kim Hye-yoon, Kim Ro-woon ve Lee Jae-wook paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda "APRIL" grubundan Lee Na-Eun da rol alıyor. Extraordinary You dizisi ile ilgili YouTube videolarından dizinin Türkiye'de de ne kadar sevildiğini görebiliyoruz. İlk sezonu ile Netflix Türkiye'de yer alan diziyi bu platformdan izleyebilirsiniz. Sizler için Extraordinary You konusu, karakterleri ve oyuncuları hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik.