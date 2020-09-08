Kalpleri eriten bir Kore dizisi: Extraordinary You dizisi konusu

Extraordinary You dizisi geçtiğimiz yılın en çok beğenilen Güney Kore yapımlarından biri oldu ve hala popülaritesini koruyor. Fantastik Kore dizileri arasında kendine yer edinen Extraordinary You, aynı zamanda romantik bir gençlik dizisi. Extraordinary You dizisi konusu "July Found by Chance" isimli webtoondan (kareleri yan yana değil alt alta dizilen dijital çizgi roman) uyarlandı. Dizinin yönetmeni ise "Glamorous Temptation", "Sarayın İncisi", "7th Grade Civil Servant" ve "The King in Love" gibi meşhur yapımlarla tanınan Kim Sang-Hyub. Extraordinary You dizisini bu kadar popüler hale getiren en önemli faktörlerden biri de dizinin genç oyuncu kadrosu. Dizinin başrollerini Kim Hye-yoon, Kim Ro-woon ve Lee Jae-wook paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda "APRIL" grubundan Lee Na-Eun da rol alıyor. Extraordinary You dizisi ile ilgili YouTube videolarından dizinin Türkiye'de de ne kadar sevildiğini görebiliyoruz. İlk sezonu ile Netflix Türkiye'de yer alan diziyi bu platformdan izleyebilirsiniz. Sizler için Extraordinary You konusu, karakterleri ve oyuncuları hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik.

Extraordinary You Dizisi Konusu Extraordinary You konusu, gerçek dünyada değil de bir webtoon içinde yaşadığını öğrenen bir grup öğrencinin etrafında dönüyor. Dizinin ana karakteri olan Dan Oh, zengin bir ailenin biricik kızı ve hayatındaki tek sorun doğuştan gelen kalp rahatsızlığı gibi görünüyor. Ancak hatırlayamadığı pek çok anısı olan ve anlamlandıramadığı pek çok duruma düşen Dan Oh, başlarda bu durumu da bir sağlık problemine yoruyor. Kısa bir süre sonra fark ediyor ki, kendisi aslında bir webtoon karakteri. Üstelik webtoonun sıradan bir yan karakteri olarak kalp rahatsızlığı nedeni ile yakın bir zamanda seriden çıkarılabileceğini öğreniyor. Bu yüzden, Dan Oh artık webtoon yazarının ona uygun gördüğü hayatı yaşamak yerine kaderini kendisi çizmek için kolları sıvıyor. Bir yandan baş karakter olmak için uğraşan Dan Oh bir yandan da webtoon yazarının kendisi için uygun gördüğü aşkı değil, gerçek aşkı tatmak istiyor. Bu çabaları sırasında ise daha önce webtoonda bir ismi bile olmayan ama artık ona yardım eden Ha Roo ile tanışıyor.

Extraordinary You webtoon uyarlaması Güney Kore dizilerinde bu temayı işleyen ilk dizi olarak çok sevildi. Kaderimizin kimin elinde olduğuna dair önemli sorular soran Extraordinary You, bu varoluşsal problemi romantizm ve komedi ile dengelemeyi başarıyor. Extraordinary You Dizisi Karakterleri/Oyuncuları Extraordinary You'nun senaryosu ve yönetmenin atmosfer yaratmadaki başarısı sayesinde karakterleri ilk bölümden itibaren çok seveceksiniz. Karakterlerin samimiyetini ve her türlü duygusunu bize yansıtmakta çok başarılı olan Extraordinary You oyuncuları da dizinin ulaştığı başarının önemli birer parçaları. Hepsi çok genç ama bir o kadar da yetenekli Extraordinary You oyuncuları ve canlandırdıkları karakterleri hakkında kısa bir liste hazırladık. Eun Dan Oh (Kim Hye-yoon) Dizinin baş karakteri Eun Dan Oh, 17 yaşında cesur ve neşeli liseli bir genç kız. Zengin bir aileden gelen ve sorunsuz bir hayatı varmış gibi görünen Dan Oh aslında ciddi bir kalp hastalığına sahip ve bu yüzden uzun bir hayatı olmayacağını düşünüyor. Bir yandan da hafızasında büyük boşluklar olduğunu fark eden ve zaman zaman kendini anlamlandıramadığı durumlar içinde bulan Dan Oh, bunun bir sağlık sorunu olmadığını anlıyor. Aslında bir webtoon karakteri olduğunu anlayan Dan Oh, tüm kaderinin yazarın elinde olduğunu ve bir yan karakter olduğunu görüyor. Yaşadığı dünyaya yeni bir gözle bakmaya başlayan Dan Oh; yazarın çizdiği değil, kendi istediği hayatı yaşamaya ve gerçek aşkı bulmaya karar veriyor.

Extraordinary You Kim Hye-yoon'un başarılı performansı sayesinde ilk bölümden seyirciyi itibaren kendine bağlıyor. Son zamanların en iyi genç oyuncularından biri olan Kim Hye-yoon geçen yıl yayınlanan SKY Castle sayesinde bir de ödül kazandı. Number 13/Ha Roo (Ro Woon) Eun Dan Oh ile aynı sınıfta olan Number 13, Eun Dan Oh'a çok aşık. Number 13 aslında webtoonda adı bile olmayan ekstra bir karakter. Ancak Dan Oh gerçek aşkını aramaya karar verdiğinde onunla karşılaşıyor ve ona Ha Roo ismini veriyor. Bu sayede hem Dan Oh hem de Ha Roo'nun kaderi değişiyor. Extraordinary You'nun gizemli karakteri Ha Roo'yu Ro Woon canlandırıyor. Daha önce yine bir okul dizisi olan School 2017'de oynayan Ro Woon aynı zamanda SF9 grubunun üyesi. Jin Mi Chae/Dried Squid Fairy (Lee Tae-Ri) Yakışıklılığıyla dikkati üstüne çeken Jin Mi Chae webtoon sırlarını bilen tek karakter. Diğer karakterlere yol gösteren ve kendilerini bulmalarına yardımcı olan Jin Mi Chae, kayıplarla dolu bir geçmişe sahip. Extraordinary You Lee Tae-Ri başarılı performansıyla ününe ün kattı. Baek Kyung (Lee Jae-Wook) Okulun popüler arkadaş grubu A3'ün bir parçası olan Baek Kyung, ailesinin isteği üzerine Eun Dan Oh'la nişanlanmış. Dan Oh ondan çok hoşlansa da Baek onu sevmiyor ve sert davranıyor.