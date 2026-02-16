Roma'dan Osmanlı'ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını!

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden tarihi izler taşıyan şehir, aynı zamanda doğası ve kış sporlarına uygun coğrafyasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'ya iki saatlik mesafede yer alan kent, kara yoluyla İstanbul'a 7 saat, Ankara'ya da 6 saat mesafede bulunuyor. Şehre kara yolunun yanı sıra merkeze 30 kilometre mesafedeki Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (ISE) üzerinden de ulaşım sağlanabiliyor.

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle kış turizmi için keyifli alternatif olan Isparta'da gezilebilecek yerlerin arasında Davraz Dağı Kayak Merkezi, Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Eğirdir Gölü, Yeşilada, Yalvaç Müzesi ile pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunuyor.

"GÜLLER ŞEHRİ"NDE KIŞ TURİZMİ

"Güller Şehri" olarak nitelenen Isparta, kış turizminde de önemli bir lokasyon olarak yerini koruyor. Bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Davraz Dağı Kayak Merkezi, Eğirdir ile Kovada gölleri arasında yer alıyor.

Kent merkezine sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, 2 bin 635 metrelik zirvesi ve her seviyeye uygun 12 pistiyle hem profesyonel kayakçılara hem de kayak eğitimi almak isteyen amatörlere hitap ediyor.

Davraz Dağı'na gelen ziyaretçiler, göl manzaraları eşliğinde kayak yapma ayrıcalığına sahip oluyor.

PİSİDİA ANTİOKHEİA ANTİK KENTİ

Isparta'yı adeta açık hava müzesi haline getiren Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Roma döneminden kalan tiyatrosu ve su kemerleriyle dikkat çekiyor.

Seleukos Kralı Antiokhos tarafından kurulan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, aynı zamanda Men Tapınağı'na da ev sahipliği yapıyor. Sultan Dağı'nın zirvesinde yer alan bu yapı, Anadolu'da keşfedilmiş ve Ay Tanrısı Men'e adanan tek tapınak olarak ziyaret edilebiliyor.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, AA muhabirine, kentteki kazı çalışmalarının yaklaşık 18 yıldır devam ettiğini söyledi.

"Geleceğe Miras" Projesi kapsamında kazıların desteklendiğini belirten Özhanlı, "Şu ana kadar kentin 67 hektarlık merkezinin sadece yüzde 10'u açığa çıkarılmış bir durumda. Antiokheia, hem Roma İmparatorluğu hem de Hristiyanlık dönemlerinde oldukça önemli kentlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Özhanlı, antik kentteki St. Paul Kilisesi'nin de Hristiyanlar için özel yer tutmaya devam ettiğini ve Aziz Pavlus'un ilk vaazlarından birini bu kilisede yapmasının bölgeyi inanç turizmi açısından ziyaretçilerin odak noktası haline getirdiğini söyledi.

Bölgenin bu anlamda Hristiyanlığın hac merkezlerinden olduğunu anlatan Özhanlı, "İlk konsülde burası hac merkezi ilan edilmiştir. Hala da bu hac ziyaretleri günümüzde de devam etmektedir." dedi.

Antiokheia'yı diğer antik kentlerden ayıran en önemli özelliğinin bu tapınağa ev sahipliği yapması olduğunu dile getiren Mehmet Özhanlı, şunları kaydetti:

"Antiokheia'yı diğer kentlerden ayıran en önemli özellik şu, siz her kentte heykel bulabilirsiniz, herhangi bir tanrının, kralın ya da bir şahsın ama Antiokheia'da bulup başka yerde bulamayacağınız tek şey, Ay Tanrısı Men'in heykel ve kabartmalarıdır. Sadece bu kente özgüdür. Bu bakımdan burası Hristiyanlık öncesinde Ay Tanrısı kültünün en etkin olduğu ve tapınağın kesin yerini bildiğimiz tek kenttir. Men Tapınağı ve çevresindeki yapılar, tamamen kazılarla açığa çıkarılmış durumda."

YALVAÇ MÜZESİ

Pisidia Antiokheia Antik Kenti ve çevresindeki kazılardan elde edilen eserlerin sergilendiği Yalvaç Müzesi'nde pek çok fosil, sikke, heykel ve etnografik ögeler yer alıyor.

Müzenin envanterinde St. Paul Kilisesi kazılarında ortaya çıkarılan taban mozaiklerinin ve yazıtların yanı sıra heykeller, sikkeler, sütun başlıkları, geleneksel kıyafetler, silahlar da bulunuyor.

Müze, bölgenin kültürel zenginliğine ve inanç sistemine dair örnekleri bir arada barındırıyor.

EĞİRDİR GÖLÜ VE YEŞİLADA

Türkiye'de yer alan 25 Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip ilçelerden Eğirdir, tatilde huzur arayanların ilk durağı oluyor.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir, günün farklı saatlerinde renk değiştirdiği için ziyaretçiler tarafından "Yedi renkli göl" olarak anılıyor. Gölün üzerinde yer alan ve ana karayla yol aracılığıyla bağlantısı bulunan Yeşilada ise tarihi ahşap evleri ve restoranlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Bölgede yer alan Kovada Gölü Milli Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı da doğa tutkunları için ideal bir rota oluşturuyor.

MİSPARTA KOKU MÜZESİ

Mayıs ve haziranda başlayan gül hasadı, temmuz ayında Kuyucak köyünde açan lavantalarıyla Isparta, hasat dönemi turlarıyla yerli ve yabancı turistler için cazibe noktası haline geliyor.

Dünyadaki gül yağı üretiminin büyük kısmını tek başına karşılayan Isparta, kokuyla ilgili ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

Gelecek aylarda kapılarını açması beklenen Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde bölgenin 100 yılı aşkın gül yağı üretim geleneği, imbik ve koku üretim teknikleri sergilenecek.

Ziyaretçiler, sadece gülün değil lavanta, zambak ve pek çok endemik bitkinin de kokusunu deneyimleyebilecek.