Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Roma'dan Osmanlı'ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını!

Tarihle doğanın iç içe geçtiği Isparta, kışın kayak pistleriyle, yazın gül ve lavanta kokularıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Davraz’da göl manzaralı kayak keyfi, Pisidia Antiokheia’da binlerce yıllık tarih, Eğirdir’de huzur dolu manzaralar… “Güller Şehri” dört mevsim keşfetmek isteyenler için adeta saklı bir cennet. Detaylar haberimizde...

Roma'dan Osmanlı'ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını!
Çiğdem Berfin Sevinç

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden tarihi izler taşıyan şehir, aynı zamanda doğası ve kış sporlarına uygun coğrafyasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'ya iki saatlik mesafede yer alan kent, kara yoluyla İstanbul'a 7 saat, Ankara'ya da 6 saat mesafede bulunuyor. Şehre kara yolunun yanı sıra merkeze 30 kilometre mesafedeki Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (ISE) üzerinden de ulaşım sağlanabiliyor.

Roma dan Osmanlı ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını! 1

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle kış turizmi için keyifli alternatif olan Isparta'da gezilebilecek yerlerin arasında Davraz Dağı Kayak Merkezi, Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Eğirdir Gölü, Yeşilada, Yalvaç Müzesi ile pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunuyor.

"GÜLLER ŞEHRİ"NDE KIŞ TURİZMİ

"Güller Şehri" olarak nitelenen Isparta, kış turizminde de önemli bir lokasyon olarak yerini koruyor. Bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Davraz Dağı Kayak Merkezi, Eğirdir ile Kovada gölleri arasında yer alıyor.

Roma dan Osmanlı ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını! 2

Kent merkezine sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, 2 bin 635 metrelik zirvesi ve her seviyeye uygun 12 pistiyle hem profesyonel kayakçılara hem de kayak eğitimi almak isteyen amatörlere hitap ediyor.

Davraz Dağı'na gelen ziyaretçiler, göl manzaraları eşliğinde kayak yapma ayrıcalığına sahip oluyor.

PİSİDİA ANTİOKHEİA ANTİK KENTİ

Isparta'yı adeta açık hava müzesi haline getiren Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Roma döneminden kalan tiyatrosu ve su kemerleriyle dikkat çekiyor.

Roma dan Osmanlı ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını! 3

Seleukos Kralı Antiokhos tarafından kurulan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, aynı zamanda Men Tapınağı'na da ev sahipliği yapıyor. Sultan Dağı'nın zirvesinde yer alan bu yapı, Anadolu'da keşfedilmiş ve Ay Tanrısı Men'e adanan tek tapınak olarak ziyaret edilebiliyor.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, AA muhabirine, kentteki kazı çalışmalarının yaklaşık 18 yıldır devam ettiğini söyledi.

"Geleceğe Miras" Projesi kapsamında kazıların desteklendiğini belirten Özhanlı, "Şu ana kadar kentin 67 hektarlık merkezinin sadece yüzde 10'u açığa çıkarılmış bir durumda. Antiokheia, hem Roma İmparatorluğu hem de Hristiyanlık dönemlerinde oldukça önemli kentlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Roma dan Osmanlı ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını! 4

Özhanlı, antik kentteki St. Paul Kilisesi'nin de Hristiyanlar için özel yer tutmaya devam ettiğini ve Aziz Pavlus'un ilk vaazlarından birini bu kilisede yapmasının bölgeyi inanç turizmi açısından ziyaretçilerin odak noktası haline getirdiğini söyledi.

Bölgenin bu anlamda Hristiyanlığın hac merkezlerinden olduğunu anlatan Özhanlı, "İlk konsülde burası hac merkezi ilan edilmiştir. Hala da bu hac ziyaretleri günümüzde de devam etmektedir." dedi.

Antiokheia'yı diğer antik kentlerden ayıran en önemli özelliğinin bu tapınağa ev sahipliği yapması olduğunu dile getiren Mehmet Özhanlı, şunları kaydetti:

"Antiokheia'yı diğer kentlerden ayıran en önemli özellik şu, siz her kentte heykel bulabilirsiniz, herhangi bir tanrının, kralın ya da bir şahsın ama Antiokheia'da bulup başka yerde bulamayacağınız tek şey, Ay Tanrısı Men'in heykel ve kabartmalarıdır. Sadece bu kente özgüdür. Bu bakımdan burası Hristiyanlık öncesinde Ay Tanrısı kültünün en etkin olduğu ve tapınağın kesin yerini bildiğimiz tek kenttir. Men Tapınağı ve çevresindeki yapılar, tamamen kazılarla açığa çıkarılmış durumda."

Roma dan Osmanlı ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını! 5

YALVAÇ MÜZESİ

Pisidia Antiokheia Antik Kenti ve çevresindeki kazılardan elde edilen eserlerin sergilendiği Yalvaç Müzesi'nde pek çok fosil, sikke, heykel ve etnografik ögeler yer alıyor.

Müzenin envanterinde St. Paul Kilisesi kazılarında ortaya çıkarılan taban mozaiklerinin ve yazıtların yanı sıra heykeller, sikkeler, sütun başlıkları, geleneksel kıyafetler, silahlar da bulunuyor.

Müze, bölgenin kültürel zenginliğine ve inanç sistemine dair örnekleri bir arada barındırıyor.

Roma dan Osmanlı ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını! 6

EĞİRDİR GÖLÜ VE YEŞİLADA

Türkiye'de yer alan 25 Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip ilçelerden Eğirdir, tatilde huzur arayanların ilk durağı oluyor.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir, günün farklı saatlerinde renk değiştirdiği için ziyaretçiler tarafından "Yedi renkli göl" olarak anılıyor. Gölün üzerinde yer alan ve ana karayla yol aracılığıyla bağlantısı bulunan Yeşilada ise tarihi ahşap evleri ve restoranlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Bölgede yer alan Kovada Gölü Milli Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı da doğa tutkunları için ideal bir rota oluşturuyor.

Roma dan Osmanlı ya uzanan “Güller Şehri”nde ziyaretçi akını! 7

MİSPARTA KOKU MÜZESİ

Mayıs ve haziranda başlayan gül hasadı, temmuz ayında Kuyucak köyünde açan lavantalarıyla Isparta, hasat dönemi turlarıyla yerli ve yabancı turistler için cazibe noktası haline geliyor.

Dünyadaki gül yağı üretiminin büyük kısmını tek başına karşılayan Isparta, kokuyla ilgili ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.
Gelecek aylarda kapılarını açması beklenen Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde bölgenin 100 yılı aşkın gül yağı üretim geleneği, imbik ve koku üretim teknikleri sergilenecek.

Ziyaretçiler, sadece gülün değil lavanta, zambak ve pek çok endemik bitkinin de kokusunu deneyimleyebilecek.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Servet değerinde madeni para: Getirene 121 milyon dolar veriyorlar!Servet değerinde madeni para: Getirene 121 milyon dolar veriyorlar!
Sosyal medyayı ağlattı! Terk edilince bakın ne yaptıSosyal medyayı ağlattı! Terk edilince bakın ne yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gül Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.