Kalpli kurabiye tarifi: Kalpli kurabiye nasıl yapılır?

Herhangi bir zamanda sadece içinizden geldiği için, çay ya da kahve sohbetlerinizde servis edebileceğiniz ya da sevgililer gününde hediye etmek için evde kolaylıkla yapabileceğiniz kalpli kurabiye tarifini aşağıda bulabilirsiniz:

MALZEMELER 200 gram tereyağı

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 adet yumurtanın sarısı

2 çay bardağı pudra şekeri

TARİF Derin bir kaba yumurta sarısını, tereyağını, 1 çay bardağı pudra şekerini, unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.

Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edince hamuru tezgaha yayın.

Kalp şeklindeki kurabiye kalıpları ile şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye şekil verdiğiniz kurabiyeleri dizin.

Önceden ısıtılmış olan 180 derecedeki fırına yerleştirin.

20 dakika boyunca pişirin.

Tercihe göre kalan pudra şekeri ile süsleyin ve servis edin.



