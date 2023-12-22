YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Kalpli kurabiye tarifi: Kalpli kurabiye nasıl yapılır?

    Kalpli kurabiye tarifi: Kalpli kurabiye nasıl yapılır?

    22.12.2023 18:14 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Özellikle sevgililer gününde çok sık yapılan ve tüketilen kalp şeklindeki kurabiyeler, herhangi bir günde de yapılarak sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, çayın ya da kahvenin yanında sunabileceğiniz lezzetler arasında yer alır. Evde birkaç dakika içinde yapabileceğiniz kalpli kurabiyeleri şeker hamuru ya da pudra şekeri ile süsleyerek de servis edebilirsiniz.

    Kalpli kurabiye tarifi: Kalpli kurabiye nasıl yapılır?
    Advertisement
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 10
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Adet 300kal

    Herhangi bir zamanda sadece içinizden geldiği için, çay ya da kahve sohbetlerinizde servis edebileceğiniz ya da sevgililer gününde hediye etmek için evde kolaylıkla yapabileceğiniz kalpli kurabiye tarifini aşağıda bulabilirsiniz:

    MALZEMELER

    • 200 gram tereyağı
    • 3 su bardağı un
    • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
    • 1 adet yumurtanın sarısı
    • 2 çay bardağı pudra şekeri

    TARİF

    • Derin bir kaba yumurta sarısını, tereyağını, 1 çay bardağı pudra şekerini, unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.
    • Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edince hamuru tezgaha yayın.
    • Kalp şeklindeki kurabiye kalıpları ile şekil verin.
    • Yağlı kağıt serili tepsiye şekil verdiğiniz kurabiyeleri dizin.
    • Önceden ısıtılmış olan 180 derecedeki fırına yerleştirin.
    • 20 dakika boyunca pişirin.
    • Tercihe göre kalan pudra şekeri ile süsleyin ve servis edin.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Şekilli kurabiye: Evde kolay tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifiŞekilli kurabiye: Evde kolay tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi
    Tadı nefis oluyor: Tavklu fajita tarifi! Deneyenlerin bayıldığı lezzetTadı nefis oluyor: Tavklu fajita tarifi! Deneyenlerin bayıldığı lezzet
    Yemek ve duyguların bilimsel ilişkisi: "Fizyolojik olarak inanılmaz varlıklarız"Yemek ve duyguların bilimsel ilişkisi: "Fizyolojik olarak inanılmaz varlıklarız"
    Anahtar Kelimeler:
    kurabiye tarifi Kalp‎ tarifi kahve sohbetleri
    En Çok Okunan Haberler
    İkinci el araçta rota oraya çevrildi, ezber bozuldu! Nöbetçi noterler doldu taştı: 'Şimdi doktor kızıma alıyorum'

    İkinci el araçta rota oraya çevrildi, ezber bozuldu! Nöbetçi noterler doldu taştı: 'Şimdi doktor kızıma alıyorum'

    Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!

    Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!

    Bakan Şimşek '2024'te bitireceğiz' diyerek duyurdu! Yüzde 25'lik kira zam sınırı ve kredi kartı taksitleri...

    Bakan Şimşek '2024'te bitireceğiz' diyerek duyurdu! Yüzde 25'lik kira zam sınırı ve kredi kartı taksitleri...

    AK Parti ve MHP'ye açık açık yeşil ışık!

    AK Parti ve MHP'ye açık açık yeşil ışık!

    Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'

    Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'

    ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

    ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

    Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

    Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

    Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

    Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.