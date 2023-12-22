Kalpli kurabiye tarifi: Kalpli kurabiye nasıl yapılır?

Özellikle sevgililer gününde çok sık yapılan ve tüketilen kalp şeklindeki kurabiyeler, herhangi bir günde de yapılarak sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, çayın ya da kahvenin yanında sunabileceğiniz lezzetler arasında yer alır. Evde birkaç dakika içinde yapabileceğiniz kalpli kurabiyeleri şeker hamuru ya da pudra şekeri ile süsleyerek de servis edebilirsiniz.
Herhangi bir zamanda sadece içinizden geldiği için, çay ya da kahve sohbetlerinizde servis edebileceğiniz ya da sevgililer gününde hediye etmek için evde kolaylıkla yapabileceğiniz kalpli kurabiye tarifini aşağıda bulabilirsiniz:
MALZEMELER
200 gram tereyağı
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 adet yumurtanın sarısı
2 çay bardağı pudra şekeri
TARİF
Derin bir kaba yumurta sarısını, tereyağını, 1 çay bardağı pudra şekerini, unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.
Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edince hamuru tezgaha yayın.
Kalp şeklindeki kurabiye kalıpları ile şekil verin.
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