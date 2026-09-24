Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kamerası yok, yapay zekası var: Meta, kamerasız ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Audio'yu tanıttı!

Meta, kamerası bulunmayan ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Audio'yu duyurdu. Normal bir Ray-Ban gözlükten ayırt edilmesi oldukça zor olan cihaz; müzik dinleme, telefon görüşmeleri, canlı çeviri ve yapay zekâ özellikleri sunuyor.

Kamerası yok, yapay zekası var: Meta, kamerasız ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Audio'yu tanıttı!
Enes Çırtlık

Meta, Connect 2026 etkinliği kapsamında akıllı gözlük ailesine dikkat çekici yeni bir model ekledi. Ray-Ban Meta Audio olarak adlandırılan yeni model, şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü akıllı gözlüklerden önemli bir noktada ayrılıyor: Üzerinde herhangi bir kamera bulunmuyor.

Meta'nın kamera destekli akıllı gözlükleri, kullanıcıların çevrelerindeki insanları fark ettirmeden kaydedebileceğine yönelik gizlilik tartışmalarının odağında yer alıyordu. Yeni Ray-Ban Meta Audio ise kamerayı ve kayıt ışığını tamamen ortadan kaldırıyor. Ancak Meta, yeni modeli gizlilik tepkilerine bir yanıt olarak konumlandırmıyor; bunun yerine sesin akıllı gözlüklerindeki en popüler özellik olduğunu vurguluyor.

RAY-BAN META AUDIO NELER SUNUYOR?

Ray-Ban Meta Audio, açık kulak tasarımına sahip hoparlörleri sayesinde kullanıcıların çevrelerindeki sesleri duymaya devam ederken müzik veya podcast dinleyebilmesini sağlıyor. Gözlük üzerinden telefon görüşmeleri yapmak ve sesli olarak mesajlara yanıt vermek de mümkün.

Cihaz aynı zamanda Meta'nın yapay zekâ özelliklerine erişim sağlıyor. Kullanıcılar gözlük üzerinden yapay zekâ asistanıyla konuşabiliyor, sorularına gerçek zamanlı yanıt alabiliyor ve canlı çeviri özelliğini kullanabiliyor.

Kamerası yok, yapay zekası var: Meta, kamerasız ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Audio yu tanıttı! 1

Meta'nın açıkladığı verilere göre Ray-Ban Meta Audio, tek şarjla 12 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj kutusu kullanıldığında ise 48 saate kadar ek kullanım süresi sağlanabiliyor.

Yeni model yalnızca 43 gram ağırlığında. Karşılaştırma yapmak gerekirse Meta'nın kameralı akıllı gözlükleri modele ve boyuta bağlı olarak daha yüksek ağırlıklara ulaşabiliyor. Kameranın bulunmaması, gözlüğün dışarıdan bakıldığında geleneksel bir Ray-Ban modeline çok daha fazla benzemesini de sağlıyor.

Meta ayrıca konforu artırmak amacıyla ayarlanabilir sap uçları, özelleştirilebilir burun pedleri ve farklı kafa yapılarına uyum sağlayabilen esnek menteşeler kullanıyor.

İKİ FARKLI TASARIMLA GELİYOR

Ray-Ban Meta Audio için iki farklı çerçeve seçeneği sunulacak. Bunlardan Burbank, klasik dikdörtgen bir tasarıma sahipken Clubmaster daha retro bir görünüm sunuyor.

Her iki model de 23 farklı renk ve cam kombinasyonuyla satın alınabilecek. Gözlükler aynı zamanda çok sayıda numaralı optik cam seçeneğini destekleyecek.
Kamerası yok, yapay zekası var: Meta, kamerasız ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Audio yu tanıttı! 2

Ray-Ban Meta Audio'nun başlangıç fiyatı 349 dolar olarak açıklandı. Ön siparişe açılan gözlükler 13 Ekim 2026'da kullanıcılarla buluşacak.

Kaynak: Engadget

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
86 bin yıl öncesinin gizemi: Yıllar önce kendi kendine kapanmıştı86 bin yıl öncesinin gizemi: Yıllar önce kendi kendine kapanmıştı
Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Meta kamera sanal gerçeklik gözlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.