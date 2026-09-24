Kamerası yok, yapay zekası var: Meta, kamerasız ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Audio'yu tanıttı!

Meta, Connect 2026 etkinliği kapsamında akıllı gözlük ailesine dikkat çekici yeni bir model ekledi. Ray-Ban Meta Audio olarak adlandırılan yeni model, şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü akıllı gözlüklerden önemli bir noktada ayrılıyor: Üzerinde herhangi bir kamera bulunmuyor.

Meta'nın kamera destekli akıllı gözlükleri, kullanıcıların çevrelerindeki insanları fark ettirmeden kaydedebileceğine yönelik gizlilik tartışmalarının odağında yer alıyordu. Yeni Ray-Ban Meta Audio ise kamerayı ve kayıt ışığını tamamen ortadan kaldırıyor. Ancak Meta, yeni modeli gizlilik tepkilerine bir yanıt olarak konumlandırmıyor; bunun yerine sesin akıllı gözlüklerindeki en popüler özellik olduğunu vurguluyor.

RAY-BAN META AUDIO NELER SUNUYOR?

Ray-Ban Meta Audio, açık kulak tasarımına sahip hoparlörleri sayesinde kullanıcıların çevrelerindeki sesleri duymaya devam ederken müzik veya podcast dinleyebilmesini sağlıyor. Gözlük üzerinden telefon görüşmeleri yapmak ve sesli olarak mesajlara yanıt vermek de mümkün.

Cihaz aynı zamanda Meta'nın yapay zekâ özelliklerine erişim sağlıyor. Kullanıcılar gözlük üzerinden yapay zekâ asistanıyla konuşabiliyor, sorularına gerçek zamanlı yanıt alabiliyor ve canlı çeviri özelliğini kullanabiliyor.

Meta'nın açıkladığı verilere göre Ray-Ban Meta Audio, tek şarjla 12 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj kutusu kullanıldığında ise 48 saate kadar ek kullanım süresi sağlanabiliyor.

Yeni model yalnızca 43 gram ağırlığında. Karşılaştırma yapmak gerekirse Meta'nın kameralı akıllı gözlükleri modele ve boyuta bağlı olarak daha yüksek ağırlıklara ulaşabiliyor. Kameranın bulunmaması, gözlüğün dışarıdan bakıldığında geleneksel bir Ray-Ban modeline çok daha fazla benzemesini de sağlıyor.

Meta ayrıca konforu artırmak amacıyla ayarlanabilir sap uçları, özelleştirilebilir burun pedleri ve farklı kafa yapılarına uyum sağlayabilen esnek menteşeler kullanıyor.

İKİ FARKLI TASARIMLA GELİYOR

Ray-Ban Meta Audio için iki farklı çerçeve seçeneği sunulacak. Bunlardan Burbank, klasik dikdörtgen bir tasarıma sahipken Clubmaster daha retro bir görünüm sunuyor.

Her iki model de 23 farklı renk ve cam kombinasyonuyla satın alınabilecek. Gözlükler aynı zamanda çok sayıda numaralı optik cam seçeneğini destekleyecek.



Ray-Ban Meta Audio'nun başlangıç fiyatı 349 dolar olarak açıklandı. Ön siparişe açılan gözlükler 13 Ekim 2026'da kullanıcılarla buluşacak.

Kaynak: Engadget