Kamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlar

Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi kapsamında Kamerun'a gitti.

Yardım faaliyetleriyle tanınan Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan paylaşımlarda bulunarak, "Ne güzel yol almak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek" ifadelerini kullandı.

SU KUYU AÇTI

Geçtiğimiz günlerde yeniden Afrika'ya su kuyusu açmak için giden Gamze Özçelik, su kuyusu açılınca sevinen kadınlarla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Gamze Özçelik, Kamerunlu kadınların mutluluklarını paylaşarak "Ne güzel yol almak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek" notunu düştü.

Özçelik'in takipçileri Kamerunlu kadınlarla çekilen bu samimi pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

