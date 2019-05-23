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Kamyon, otomobilin üstüne devrildi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 22:24 | Son Güncelleme

Çin'de kasası yük dolu bir kamyon, girdiği kavşakta bir aracın üstüne devrildi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Wuxi şehrinde Lixin ve Gaolang caddelerinin kesiştiği dört yolda meydana geldi. Kaza anı başka bir aracın kamerası ve güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, karşı şeritten gelen ve sola dönmek isteyen otomobilin, hızla gelen kamyonun yoluna çıktığı görülüyor. Bunun üzerine kamyon sürücüsü ise araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırıyor ve kamyon otomobilin üzerine devriliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yerel saat ile 0730?da meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin otomobil kamyon

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