Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

E-5 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturan birkaç kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti. Güvenlik önleminin alınmadığı açık kasada yolculuk eden şahıslar adeta trafikte faciaya davetiye çıkardı.
Kamyonetin kasasında yolculuk eden şahıslar hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. o anlar yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolda ilerleyen kamyonetin kasasında birkaç kişi oturmuş halde yolculuk ediyor. (İHA)
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum