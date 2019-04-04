Mynet Trend

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

E-5 Karayolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında birkaç kişi oturarak yolculuk etti. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan kamyonetin kasasında yolculuk eden şahıslar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

E-5 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturan birkaç kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti. Güvenlik önleminin alınmadığı açık kasada yolculuk eden şahıslar adeta trafikte faciaya davetiye çıkardı.

Kamyonetin kasasında yolculuk eden şahıslar hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. o anlar yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolda ilerleyen kamyonetin kasasında birkaç kişi oturmuş halde yolculuk ediyor. (İHA)

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Levent'teki dehşet kaza kameradaLevent'teki dehşet kaza kamerada
Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy E-5 Karayolu tehlikeli yolculuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ters yöne dönüş yapan otomobil motosikletliye çarptı

Levent'teki dehşet kaza kamerada

Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!

Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!

Raylı kapı 2 kişinin üzerine böyle devrildi

Bir anda 2 kişinin üzerine devrildi

Elini kolunu sallayarak motosikleti böyle çaldı

Bu kadarı da olmaz, pes doğrusu

Sosyal medyada tepki yağdı! Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Feci kazadan yara almadan kurtuldu

Feci kaza kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.