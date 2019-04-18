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Kamyonetle dükkana böyle daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen olayda, aracın viteste olduğunu fark etmeyen sürücü Mustafa Demir, kontak anahtarını çevirdiği sırada kamyonet bir anda dükkanın içine girdi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza , ilçeye bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana meydana geldi. İnşaat ve mobilya malzemeleri satışı yapılan iş yerinin çalışanı Mustafa Demir iş yerine ait olan 67 SB 477 plakalı kamyonet dükkanın önüne çıktı. Bir müddet sonra araca gelen çalışan vitese takılı kamyonetin kontağını çevirince bir anda dükkana girdi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İş yeri sahibi Ayhan Akman yaşanan kazayla ilgili olarak, “Elemanımız arabayı viteste unutuyor, marşa basınca araba bir anda dükkanın içine giriyor. Cana bir şey olmamış. Mal yerine gelir” ifadelerinde bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kamyonet dükkan kaza

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