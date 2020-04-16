Kan ağlayan kadından ağaç adama dünyanın en nadir 6 insanı ile tanışın

Kabul etmeliyiz ki, çok büyük kısmımız olağan vücutlara sahibiz. Zaman zaman birkaç tıbbi şikayetimiz olsa da, günlük yaşamımızı sürmemize engel değiller. Ancak bazı milyonda bir görülen türde vakalar yıllarca araştırma konusu olabiliyor, medyada kendine yer buluyor ve insanların her zaman ilgisini çekiyor. Bu insanlar yaşadıkları ender koşullara karşı tıbbi çareler aramak zorundayken kimi zaman kendilerine yöneltilen aşağılayıcı tavırlarla da mücadele ediyor.
İşte dünyanın en nadir 6 kişisi;
Las Vegas’lı Wesley Warren, nadir rastlanan tıbbi durumundan ötürü ameliyat olmadan önce 57 kilo ağırlığında testis torbasına sahipti. Testislerinde daha önce bilmediği türde bir ağrı hissettiğinde yıl 2008’di. Kısa süre içinde penisinin etrafındaki deride şişkinlikler meydana geldi ve bu durum Wesley’in testis bölgesinde her ay 1.5 kiloluk bir büyümeye neden oldu. Doktorlar cerrahi müdahale ile testislerin alınmasını önerdi. Böylece Wesley Warren 57 kiloluk bu yükten kurtuldu. 2012’de kendisiyle yapılan bir röportajda Warran bu durumun yol açtığı zorlukları “Beni gören insanlar gülüyor ve şaşkınlık veya korkuyla genelde dik dik bakıyorlar. Bu durumla yaşamak çok zor, çünkü kendimi bir ucube gibi hissediyorum” sözleriyle açıklamıştı.
Kan ağlamaya başlayan kadın Şili’de doktorları şaşkına çevirdi. Yatiza Oliva ismindeki kadının durumu 2013’te ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç kadın tarif edilemez bir acı çektiğini söyleyerek hastaneye başvurdu. Ancak doktorlar, kanamaya neden olan herhangi bir bulguya veya enfeksiyona rastlamadılar. Uzmanlar, Yaritza’nın “haemolacria” adı verilen insanın gözyaşının tamamen kandan oluşmasına neden olan bir tür hastalığa sahip olduğuna inanıyor. Bu durum, tümör gibi daha ciddi durumların habercisi olabiliyor.
Bangladeşli bir adam, ellerinde ve ayaklarında meydana gelen siğillerden şikayetçiydi. 2018’de doktorlar ağrılı bir şekilde meydana gelen büyümeleri başarıyla durdurdu. Ancak zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle cildindeki sorunlar tekrar ortaya çıktı. Yayılmayı durdurmak için 9 kişilik bir doktor ekibi çalıştı. Dünyada bu nadir genetik hastalığa sahip yalnızca beş kişi bulunuyor.
Bu kadın, tükettiği karbonhidrat ve şekeri alışılmadık durumu nedeniyle alkole çeviriyor. Alyssa Kelsch, kendisinde görülen bu çok nadir sendrom nedeniyle sindirdiği yiyecekleri alkole çeviriyor. Bu durum, genç kadının konuşurken gevelemesine, gözlerinin parlamasına ve kahkaha atmasına neden oluyor. Teşhis, genç kadının durumundan endişe duyan annesinin ısrarları sonucu yapılan doktor ziyaretlerinde kondu. Anne Brooke, Alyssa’nın sarhoş gibi gözlerinin parlamasından ve kahkahalara boğulmasından endişeliydi. Alyssa’nın sürekli sarhoş gibi görünmesinden yakınan annesi sayesinde genç kızın tıbbi durumu ortaya çıktı.
Aussie Kate Baggs şiddetli bir migren ağrısı yaşadıktan sonra aksanı değişti. Melbourne’de yaşayan genç kadın felçle benzer semptomlara sahip olan hempilejik migren adında bir hastalığa sahip. Yaşadığı bu rahatsızlık “yabancı aksan sendromu” adı verilen bir duruma neden oluyor. Bu sendromda kişi kelimeleri yanlış söyleyerek konuşma bozukluğu yaşıyor. Kate’in yaşadığı bu sendrom nedeniyle hayatında hiç İrlanda’da bulunmamasına rağmen, İrlanda aksanıyla konuşuyor.
Tarihteki en meşhur “milyonda bir” vakası şüphesiz ki Fil Adam ismiyle bilinen Joseph Merrick. Joseph Merrrick sahip olduğu görüntüsü nedeniyle gösterilerin bir parçası olarak Avrupa’yı dolaştı. Yöneticisi tarafından soyularak terk edilen Joseph, hayatının geri kalanını Royal London Hastanesi’nde geçirdi. Joseph, trajik bir şekilde 27 yaşında öldü. Resmi ölüm nedeni oksijen yetersizliğine bağlı boğulma olarak görünürken cerrah Frederick Treves’e göre, Joseph’in ölüm nedeninin boynunun yerinden çıkması. Joseph’in kalın derisi, uzun kemikleri ve iskeletindeki deformasyon Proteus sendromunu ilaret ediyor. Joseph’in iskeleti hala Royal London Hastanesi’nde sergilenmekte.
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