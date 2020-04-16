Kan ağlayan kadından ağaç adama dünyanın en nadir 6 insanı ile tanışın

Kabul etmeliyiz ki, çok büyük kısmımız olağan vücutlara sahibiz. Zaman zaman birkaç tıbbi şikayetimiz olsa da, günlük yaşamımızı sürmemize engel değiller. Ancak bazı milyonda bir görülen türde vakalar yıllarca araştırma konusu olabiliyor, medyada kendine yer buluyor ve insanların her zaman ilgisini çekiyor. Bu insanlar yaşadıkları ender koşullara karşı tıbbi çareler aramak zorundayken kimi zaman kendilerine yöneltilen aşağılayıcı tavırlarla da mücadele ediyor. İşte dünyanın en nadir 6 kişisi; 57 KG AĞIRLIĞINDA TESTİS TORBASI OLAN ADAM Las Vegas’lı Wesley Warren, nadir rastlanan tıbbi durumundan ötürü ameliyat olmadan önce 57 kilo ağırlığında testis torbasına sahipti. Testislerinde daha önce bilmediği türde bir ağrı hissettiğinde yıl 2008’di. Kısa süre içinde penisinin etrafındaki deride şişkinlikler meydana geldi ve bu durum Wesley’in testis bölgesinde her ay 1.5 kiloluk bir büyümeye neden oldu. Doktorlar cerrahi müdahale ile testislerin alınmasını önerdi. Böylece Wesley Warren 57 kiloluk bu yükten kurtuldu. 2012’de kendisiyle yapılan bir röportajda Warran bu durumun yol açtığı zorlukları “Beni gören insanlar gülüyor ve şaşkınlık veya korkuyla genelde dik dik bakıyorlar. Bu durumla yaşamak çok zor, çünkü kendimi bir ucube gibi hissediyorum” sözleriyle açıklamıştı.

KAN AĞLAYAN KADIN Kan ağlamaya başlayan kadın Şili’de doktorları şaşkına çevirdi. Yatiza Oliva ismindeki kadının durumu 2013’te ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç kadın tarif edilemez bir acı çektiğini söyleyerek hastaneye başvurdu. Ancak doktorlar, kanamaya neden olan herhangi bir bulguya veya enfeksiyona rastlamadılar. Uzmanlar, Yaritza’nın “haemolacria” adı verilen insanın gözyaşının tamamen kandan oluşmasına neden olan bir tür hastalığa sahip olduğuna inanıyor. Bu durum, tümör gibi daha ciddi durumların habercisi olabiliyor. AĞAÇ ADAM Bangladeşli bir adam, ellerinde ve ayaklarında meydana gelen siğillerden şikayetçiydi. 2018’de doktorlar ağrılı bir şekilde meydana gelen büyümeleri başarıyla durdurdu. Ancak zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle cildindeki sorunlar tekrar ortaya çıktı. Yayılmayı durdurmak için 9 kişilik bir doktor ekibi çalıştı. Dünyada bu nadir genetik hastalığa sahip yalnızca beş kişi bulunuyor. YEDİĞİ HER ŞEYİ BİRAYA DÖNÜŞTÜREN KADIN Bu kadın, tükettiği karbonhidrat ve şekeri alışılmadık durumu nedeniyle alkole çeviriyor. Alyssa Kelsch, kendisinde görülen bu çok nadir sendrom nedeniyle sindirdiği yiyecekleri alkole çeviriyor. Bu durum, genç kadının konuşurken gevelemesine, gözlerinin parlamasına ve kahkaha atmasına neden oluyor. Teşhis, genç kadının durumundan endişe duyan annesinin ısrarları sonucu yapılan doktor ziyaretlerinde kondu. Anne Brooke, Alyssa’nın sarhoş gibi gözlerinin parlamasından ve kahkahalara boğulmasından endişeliydi. Alyssa’nın sürekli sarhoş gibi görünmesinden yakınan annesi sayesinde genç kızın tıbbi durumu ortaya çıktı.