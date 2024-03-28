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  4. Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel pozlarıyla beğeni topladı! Dakikalar içinde 3 bin beğeni

Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel pozlarıyla beğeni topladı! Dakikalar içinde 3 bin beğeni

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 07:45
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"Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada pozlarını paylaşan Yağmur Yüksel'e dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel pozlarıyla beğeni topladı! Dakikalar içinde 3 bin beğeni

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yağmur Yüksel geçtiğimiz günlerde savcılığa koşmuştu.

22 yaşındaki Yağmur Yüksel, sosyal medya hesabından kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, ünlü isim hakkındaki hakaret içerikli paylaşımların engellenmesine karar vermişti.

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Hem duru güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yağmur Yüksel son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

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Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı son pozlarıyla dakikalar içinde 3 bin beğeni aldı.

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Yağmur Yüksel sosyal medya yaşında
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