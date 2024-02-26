Kan donduran anlar Pakistan'dan! Elbisesinde Kur'an ayeti yazdığı iddia edildi öfkeli grup zavallı kadının kafasını kesmeye çalıştı...

Öfkeli grubun elbiseyi giyen kadını tehdit etmeye başlamasının ardından grup, kadının kıyafetlerini çıkarmasını istedi. Görüntülerde kadının korkudan bir köşeye sindiği görülürken polis ekipleri öfkeli grubu sakinleştirmekte güçlük çekti.

Bir kadın polis memuru, öfkeli gruba mantıklı olmasını söyledikten sonra 'polise güvenmelerini' ve kanunu kendi ellerine almamalarını talep etti.

Her geçen dakika kalabalık daha da büyüyerek, "Bunlar için tek bir ceza vardır" anlamına gelen bir slogan atmaya başladı. Grubun peygambere küfredenlerin kafasının kesilmesi gerektiğini bağırdı.

KADIN SİYAH BURKA GİYDİRİLEREK KURTARILDI

Müfettiş Yardımcısı Syeda Shehrbano Naqvi, öfkeli grubun arasından sıyrılarak restorana girdikten sonra zavallı kadını siyah bir burka giydirerek onu kurtardı. Kadını dışarıda toplanan gruptan koruyan müfettiş burka giyen kadını bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

BBC'ye konuşan polis memuru, "Aslında hiç kimse gömleğin üzerinde ne yazdığını bilmiyordu" dedi. 'En büyük başarı, kadının güvende olduğundan emin olmak için o bölgeden çıkarmaya çalışmaktı.'

KADIN ÖZÜR DİLEDİ, BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Başka bir videoda kadının gözaltında olduğu anlarda, polis ve din adamları tarafından etrafı çevrelenen kadının elbisesinde Kur'an ayetleri yazmadığı doğrulandı.

Yüzü kapalı ve ellerini yüzünde birleştirerek özür dileyen kadın kameraya baktı ve "üzgün olduğunu ve kimseyi gücendirmek istemediğini" ifade etti.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan kadın, "insanların Arapça metni Kuran'dan bir anlam çıkaracak şekilde yanlış anlayacağını fark etmediğini" ve "bir daha asla böyle bir elbise giymeyeceğini" ekledi.





