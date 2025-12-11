Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış! Genç kadının parçaları bakın nerden çıktı

İngiltere’yi sarsan olayda, Holly Metson’un eşi tarafından feci şekilde öldürüldüğü ve yıllarca şiddet gördüğü belirlendi. Ailesinden koparılan genç kadının yaşadıkları cinayet sonrası gün yüzüne çıktı. Metson ağır ceza alırken, cesedi yok etmeye yardım eden arkadaşı da hapse gönderildi. Metson'ın evinde yapılan incelemede genç kadının kalıntılarının bulunduğu alışveriş poşetleri bulundu. İşte korkunç cinayetin detayları:

Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış! Genç kadının parçaları bakın nerden çıktı
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de 26 yaşındaki Holly Metson’un öldürülmesi, genç kadının evliliği boyunca yaşadığı ağır şiddet ve baskıyı gün yüzüne çıkardı. Holly’nin annesi Annette, kızının 2016’da tanıştığı Christopher Metson tarafından ailesinden uzaklaştırıldığını ve düğünden bile haberdar edilmediklerini söyledi.

Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış! Genç kadının parçaları bakın nerden çıktı 1

AİLESİNDEN KOPARILDI

Holly’nin eşi, genç kadını akrabalarıyla tüm iletişimini kesmeye zorladı. Annesi, kızının nadiren eve gelebildiğini ve her gelişinde daha çok yıprandığını anlattı.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET İLK SİNYAL OLDU

Aileye göre, Metson zamanla Holly’nin evcil hayvanlarına zarar vermeye başladı. Holly bu durumu bir dönem polise bildirdi; ancak kocası onu şikâyetini geri çekmeye ikna etti. Annesi Annette, “Kapımıza gözyaşları içinde geldi. Çok korkmuştu.” dedi.

Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış! Genç kadının parçaları bakın nerden çıktı 2

KAN DONDURAN CİNAYET

Yıllar süren şiddet, geçen yıl korkunç bir cinayetle noktalandı. Christopher Metson, Holly’yi dört bıçak darbesiyle öldürdü. Genç kadının cansız bedeni bir süre evde saklandıktan sonra parçalara ayrılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Holly’nin kalıntıları, Lincoln yakınlarındaki Witham Nehri’nde alışveriş poşetleri içinde bulundu.

Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış! Genç kadının parçaları bakın nerden çıktı 3

SUÇ ORTAĞINA PARA TEKLİF ETTİ

Metson, cesedi yok etmek için arkadaşı Joshua Hancock’tan yardım istedi ve ona küçük bir miktar para verdi. Hancock, cesedin nehre atılmasına yardım ettiğini itiraf etti.

VERİLEN CEZALAR

Christopher Metson, cinayeti kabul etti ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Joshua Hancock ise suça yardım ettiği için 3 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış! Genç kadının parçaları bakın nerden çıktı 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezar bakmaya giderken öldüler! Mezar bakmaya giderken öldüler!
Yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldıYedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet alışveriş poşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.