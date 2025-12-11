Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış! Genç kadının parçaları bakın nerden çıktı

İngiltere’de 26 yaşındaki Holly Metson’un öldürülmesi, genç kadının evliliği boyunca yaşadığı ağır şiddet ve baskıyı gün yüzüne çıkardı. Holly’nin annesi Annette, kızının 2016’da tanıştığı Christopher Metson tarafından ailesinden uzaklaştırıldığını ve düğünden bile haberdar edilmediklerini söyledi.

AİLESİNDEN KOPARILDI

Holly’nin eşi, genç kadını akrabalarıyla tüm iletişimini kesmeye zorladı. Annesi, kızının nadiren eve gelebildiğini ve her gelişinde daha çok yıprandığını anlattı.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET İLK SİNYAL OLDU

Aileye göre, Metson zamanla Holly’nin evcil hayvanlarına zarar vermeye başladı. Holly bu durumu bir dönem polise bildirdi; ancak kocası onu şikâyetini geri çekmeye ikna etti. Annesi Annette, “Kapımıza gözyaşları içinde geldi. Çok korkmuştu.” dedi.

KAN DONDURAN CİNAYET

Yıllar süren şiddet, geçen yıl korkunç bir cinayetle noktalandı. Christopher Metson, Holly’yi dört bıçak darbesiyle öldürdü. Genç kadının cansız bedeni bir süre evde saklandıktan sonra parçalara ayrılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Holly’nin kalıntıları, Lincoln yakınlarındaki Witham Nehri’nde alışveriş poşetleri içinde bulundu.

SUÇ ORTAĞINA PARA TEKLİF ETTİ

Metson, cesedi yok etmek için arkadaşı Joshua Hancock’tan yardım istedi ve ona küçük bir miktar para verdi. Hancock, cesedin nehre atılmasına yardım ettiğini itiraf etti.

VERİLEN CEZALAR

Christopher Metson, cinayeti kabul etti ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Joshua Hancock ise suça yardım ettiği için 3 yıl 3 ay hapis cezası aldı.