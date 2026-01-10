Mynet Trend

Kan donduran cinayet! Yeni doğan bebeğini mikrodalgada öldürdü

China Arnold, isimli kadın erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra dört haftalık kızını öldürdü. Cinayetin detayları kan dondururken cani anne ömür boyu hapis cezası aldı.

Kan donduran cinayet! Yeni doğan bebeğini mikrodalgada öldürdü
Jale Uslu

25 yaşında olan China Arnold, erkek arkadaşı Terrell Talley ve çocuklarıyla birlikte Ohio, Dayton'da yaşıyordu. Dört haftalık kızını hastaneye götürürken kan donduran gerçek ortaya çıktı.

Kan donduran cinayet! Yeni doğan bebeğini mikrodalgada öldürdü 1

Savcılar, Arnold'ın bebeği evindeki mikrodalga fırının içine koyduğunu (çocuğun DNA parçaları burada bulundu) ve bebeğin babalığı konusunda erkek arkadaşıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından fırını çalıştırdığını iddia etti.

Kan donduran cinayet! Yeni doğan bebeğini mikrodalgada öldürdü 2

İTİRAF ETTİ

Vakayı inceleyen tıp uzmanları, Paris'in cihazın içinde iki dakikadan fazla aşırı sıcağa maruz kalması sonucu aldığı yaralardan dolayı öldüğü sonucuna vardı. Arnold'ın eski hapishane arkadaşı daha sonra kadının, erkek arkadaşının sadakatsizliğini öğrenmesinden korktuğu için kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Cani anne ağırlaştırılmış cinayetten suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

