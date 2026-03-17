Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kan donduran cinayetlerin seri katili: Cinsel organlarını kesip yemiş! Aralarında çocuklar da var

Sovyetler’i dehşete düşüren “Kızıl Kasap” Andrei Chikatilo, yıllarca işlediği vahşi cinayetlerle tarihe geçti. Kadın ve çocukları hedef alan katilin, kurbanlarına işkence ettiği ve bazılarını yediği ortaya çıkarken, işlediği suçlar dünyayı şoke etti. İşte korkunç cinayetlerin detayları...

Çiğdem Berfin Sevinç

Sovyetler Birliği tarihinin en kan donduran seri katillerinden biri olan Andrei Chikatilo, işlediği korkunç suçlarla yıllarca ülkeyi dehşete sürükledi. “Kızıl Kasap” olarak da bilinen katilin, 1978 ile 1990 yılları arasında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

Cinsel saldırı, işkence, parçalama ve yamyamlık gibi insanlık dışı yöntemler kullanan Chikatilo’nun, kurbanlarının bazı organlarını yediği iddiaları dosyaya geçti. Resmi kayıtlara göre 52 cinayetten suçlu bulunan seri katil, ikinci kez yakalandığında yüzlerce kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

O ANLAYIŞ KATİLİN ÖNÜNĞ AÇTI

Soruşturma süreci ise skandallarla doluydu. Sovyet yönetiminin “komünist toplumda seri cinayet olmaz” anlayışı nedeniyle Chikatilo’nun ilk gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı, bu yüzden yeni cinayetlerin önünün açıldığı ortaya çıktı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde dahi çocuklara yönelik istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Chikatilo, görevden alındıktan sonra farklı işlerde çalışarak kurbanlarına ulaşmayı sürdürdü. Özellikle sokak çocuklarını ve savunmasız gençleri hedef alan katilin, kurbanlarını ormanlık alanlara götürerek vahşice öldürdüğü belirlendi.

İNFAZ EDİLDİ

En küçük kurbanının 8, en büyüğünün ise 31 yaşında olduğu açıklanırken, işlediği cinayetlerin vahşeti tüm dünyada yankı uyandırdı. 1992 yılında yargılanan Chikatilo, 52 cinayetten suçlu bulunarak idama mahkûm edildi.

Seri katil, 14 Şubat 1994’te başının arkasından tek kurşunla infaz edildi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kasap seri katil kurban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.