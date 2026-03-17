Kan donduran cinayetlerin seri katili: Cinsel organlarını kesip yemiş! Aralarında çocuklar da var

Sovyetler Birliği tarihinin en kan donduran seri katillerinden biri olan Andrei Chikatilo, işlediği korkunç suçlarla yıllarca ülkeyi dehşete sürükledi. “Kızıl Kasap” olarak da bilinen katilin, 1978 ile 1990 yılları arasında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

Cinsel saldırı, işkence, parçalama ve yamyamlık gibi insanlık dışı yöntemler kullanan Chikatilo’nun, kurbanlarının bazı organlarını yediği iddiaları dosyaya geçti. Resmi kayıtlara göre 52 cinayetten suçlu bulunan seri katil, ikinci kez yakalandığında yüzlerce kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

O ANLAYIŞ KATİLİN ÖNÜNĞ AÇTI

Soruşturma süreci ise skandallarla doluydu. Sovyet yönetiminin “komünist toplumda seri cinayet olmaz” anlayışı nedeniyle Chikatilo’nun ilk gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı, bu yüzden yeni cinayetlerin önünün açıldığı ortaya çıktı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde dahi çocuklara yönelik istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Chikatilo, görevden alındıktan sonra farklı işlerde çalışarak kurbanlarına ulaşmayı sürdürdü. Özellikle sokak çocuklarını ve savunmasız gençleri hedef alan katilin, kurbanlarını ormanlık alanlara götürerek vahşice öldürdüğü belirlendi.

İNFAZ EDİLDİ

En küçük kurbanının 8, en büyüğünün ise 31 yaşında olduğu açıklanırken, işlediği cinayetlerin vahşeti tüm dünyada yankı uyandırdı. 1992 yılında yargılanan Chikatilo, 52 cinayetten suçlu bulunarak idama mahkûm edildi.

Seri katil, 14 Şubat 1994’te başının arkasından tek kurşunla infaz edildi.