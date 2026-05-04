Düğünde takılan en ilginç takı: Süslü buzağı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde düzenlenen bir düğünde takı merasimine sıra dışı bir hediye damga vurdu. Altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağıyı damada takdim eden davetli, hem çift hem de konuklar arasında şaşkınlık yarattı.

Düziçi ilçesinde düzenlenen düğündeki takı merasiminde Uğurcan Okuşlu, altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağıyı damada hediye etti.

Gelin Sıla Özdemir ile damat Mehmet Özdemir'in düğününde gerçekleşen bu sürpriz, davetliler arasında hayretle karşılandı.

DÜĞÜNDE 'SÜSLÜ' TAKI DİKKAT ÇEKTİ

Salona getirilen süslü buzağı, davetlilerin meraklı bakışları arasında damada teslim edilirken, Uğurcan Okuşlu'nun buzağının biberonunu da hediye etmesi dikkat çekti. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

'BİR CUMHURİYET ALTINI GETİRECEĞİME, BİR ADANA BURMASI GETİRDİM'

Altın fiyatlarının yükselmesiyle farklı bir hediye tercih ettiğini belirten Uğurcan Okuşlu, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca, bir buzağıyı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. 'Bir Cumhuriyet altını getireceğime, bir Adana burması getireyim' diyerek buzağıyı kendisine götürdüm. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkçası bilmiyordum. Çok da memnun kaldım; kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağıyı büyütür. Üretime kendisini de kazandırmak isterim" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

