Kan donduran cinayette karar verildi! İtiraf etti

Olay, 21 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında, Koçak Çayı'nda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yerde hareketsiz halde kanlar içinde yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve başının taşla ezildiği tespit edildi. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin evli, 4 çocuk babası elektrik tamircisi Mehmet Biçer'e ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede ise yerdeki izlerden Biçer'in cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek derenin kenarına getirildiğini belirlendi. Öldürülen Biçer'in evi ve çevresinde de inceleme yapan polis ekipleri yaklaşık 400 metre mesafede bir poşet içinde kanlı kıyafetler buldu. Polis, kıyafetlerin öldürülen Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunan Mehmet Peker'e ait olduğunu belirledi. Peker'in olay günü gece saatlerinde evine gitmediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli olarak Peker'i belirleyip, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmalarda Mehmet Peker'in en son çevre köylerde görüldüğü belirlenirken. yakalamak için çalışma başlatıldı.