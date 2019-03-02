Kan donduran detay! Vurup, öldüğünden emin olana kadar başında beklemişler

Olay, 27 Aralık 2017 tarihinde İznik ilçesi Mezbahane yolu Karataş mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Koç'un, 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Serpil U.'nun telefonuna attığı mesajı, tesadüfen kardeşi o dönem 16 yaşında olan Can U. gördü. Can U., aynı numaradan ablası adına Koç'a mesaj atarak zeytinlikte buluşma teklif etti. Arkadaşı Eşref C.'yi de yanına alarak buluşma noktasına gelen Koç, karşısında Can ve Onur U. kardeşleri gördü. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Can U., silahını çekip, Hüseyin Koç'a ateş ederek öldürdü. Olayın ardından yakalanan Can ve Onur U. kardeşler tutuklandı.

İki kardeş hakkında İnegöl Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dünkü duruşmasında yeniden hakim karşısına çıkan sanıklardan Onur U., daha önceki savunmasını tekrarladı. Onur U., "Olay günü ben, eşim, ağabeyimin eşi, ablam ve annem çarşıya yılbaşı alışverişine gittik. Geri döndüğümüzde, mahallede bir kalabalık vardı. Annem ve babama, kardeşim Can'ın arabasıyla hızlı bir şekilde ayrılıp gittiğini söylemişler. Annem ve babam kardeşimin peşinden koşarak gitmişler. Ben de onların peşinden koştum, yola doğru gittiğimde patika bir yolda kardeşimin aracını gördüm. Kardeşim Can'ın Eşref C. ile kavga ettiğini gördüm. Annem Eşref'in üzerine kapanmış 'yapma' diyordu. Babam da kardeşim Can'ı çekiştiriyordu. Sonra babamın 'haydi binin arabaya' şeklinde sözlerini duydum. Can'ın arabasına binip oradan ayrıldık. Kavganın ardından kardeşim Can, buradan gidelim diyordu. Aracına binip Gemlik'e gittik. Gemlik'te kardeşim Can'ın haber bültenlerine girdiğini gördüm. Can 'sadece kavga ettik korkutmak amacıyla bir el ateş ettim, ben onu vurmuşum' diyerek anlatıyordu. Kardeşimin kullandığı silah hiç elime geçmedi. Suçu kabul etmiyorum" dedi.