Kan donduran görüntüler! Üç çocuk annesi kadını öldüresiye dövüp kafasını kesti... Bir köşede şeker yiyip polisleri bekledi

Güney Galler’in Llantwit Fardre bölgesinde 26 yaşındaki Luke Deeley isimli bir adam hiç tanımadığı üç çocuk annesi June Fox-Roberts'ın evine girdi ve onu vahşice sopayla döverek öldürdü. Öldüresiye dövdüğü kadının cansız bedeni parçalara ayıran Deeley, uzuvları plastik bir poşetin içine koydu.

65 yaşındaki kadının cansız bedenini cinayet mahalinde bırakan Deeley, sakin adımlarla sitenin dışına çıktı ve şekerlemelerini yemeye başladı. Yaşlı kadının cesedi kızları tarafından bulunurken olay yerine gelen polis ekipleri Deeley’i kıskıvrak yakaladı.

“İÇİMDEN BİR SES CİNAYETİ SÖYLEDİ”

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Deeley, Newport Kraliyet Mahkemesine verdiği ifadede içinden bir sesin cinayeti işlemesi gerektiğini söylediğini dile getirdi.

Yapılan testlerin ardından akli sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Deeley, Ruh Sağlığı Yasası uyarınca bir psikiyatri hastanesine konuldu.



