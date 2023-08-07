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    4. Kan donduran görüntüler! Üç çocuk annesi kadını öldüresiye dövüp kafasını kesti... Bir köşede şeker yiyip polisleri bekledi

    Kan donduran görüntüler! Üç çocuk annesi kadını öldüresiye dövüp kafasını kesti... Bir köşede şeker yiyip polisleri bekledi

    07.08.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    26 yaşındaki Luke Deeley, üç çocuk annesi June Fox-Roberts'ı başını kesmeden önce vahşice döverek öldürdükten sonra sitenin dışındaki bir evin köşesinde şeker yiyerek polisleri bekledi. Söz konusu görüntüler güvenlik kamerasına yansırken Deeley’in yanında getirdiği şekerlemeleri soğukkanlı bir tavırla yediği fark edildi.

    Güney Galler’in Llantwit Fardre bölgesinde 26 yaşındaki Luke Deeley isimli bir adam hiç tanımadığı üç çocuk annesi June Fox-Roberts'ın evine girdi ve onu vahşice sopayla döverek öldürdü. Öldüresiye dövdüğü kadının cansız bedeni parçalara ayıran Deeley, uzuvları plastik bir poşetin içine koydu.

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    65 yaşındaki kadının cansız bedenini cinayet mahalinde bırakan Deeley, sakin adımlarla sitenin dışına çıktı ve şekerlemelerini yemeye başladı. Yaşlı kadının cesedi kızları tarafından bulunurken olay yerine gelen polis ekipleri Deeley’i kıskıvrak yakaladı.

    “İÇİMDEN BİR SES CİNAYETİ SÖYLEDİ”

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    Tutuklanarak cezaevine gönderilen Deeley, Newport Kraliyet Mahkemesine verdiği ifadede içinden bir sesin cinayeti işlemesi gerektiğini söylediğini dile getirdi.

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    Yapılan testlerin ardından akli sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Deeley, Ruh Sağlığı Yasası uyarınca bir psikiyatri hastanesine konuldu.


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