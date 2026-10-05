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Elon Musk duyurdu: İşte SpaceXAI’ın yeni adı!

SpaceX CEO’su Elon Musk, şirketin yapay zekâ biriminin adını SpaceXSI olarak değiştireceklerini söyledi. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın “yapay zekâ” yerine “süper zekâ” teriminin kullanılması yönündeki girişiminin ardından geldi. Musk, değişiklik için tarih vermedi.

Elon Musk duyurdu: İşte SpaceXAI’ın yeni adı!
Enes Çırtlık

SpaceX CEO’su Elon Musk, pazar günü X’te bir kullanıcının SpaceXAI adının SpaceXSI olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğini sorması üzerine “Evet, bu değişikliği yapacağız” yanıtını verdi. Yeni addaki “SI”, Trump’ın “yapay zekâ” (artificial intelligence, AI) yerine kullanılmasını istediği “süper zekâ” (super intelligence) ifadesinin kısaltması.

Elon Musk duyurdu: İşte SpaceXAI’ın yeni adı! 1

DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sorunun yanıtı henüz belli değil. Musk, ad değişikliğine ilişkin ek bilgi vermedi, değişikliğin ne zaman yapılacağına dair bir takvim de paylaşmadı. Haberin yayımlandığı sırada SpaceXAI’ın X hesabında henüz bir değişiklik yapılmamıştı. SpaceXAI, konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Elon Musk duyurdu: İşte SpaceXAI’ın yeni adı! 2

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şöyle demişti: “Bu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin bütün belgeleri, umarım dünyanınkiler de, ‘yapay’ yerine çok daha doğru bir terim olan ‘süper’i kullanacak şekilde değiştirilecek. Yani bu, süper zekâ.”

Elon Musk duyurdu: İşte SpaceXAI’ın yeni adı! 3

KARARNAME NE ÖNGÖRÜYOR?

Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan metne göre Trump, 29 Eylül 2026’da “Inaugurating the Era of Super Intelligence” (Süper Zekâ Çağını Başlatmak) başlıklı 14434 sayılı başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, yürütme organına bağlı bakanlık ve kurumlara, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde “Artificial Intelligence” ve “AI” yerine “Super Intelligence” ve “SI” ifadelerini kullanma talimatı veriyor.

Kararnamede bu terimlerin, ABD yasalarındaki mevcut “yapay zekâ” tanımının kapsadığı teknoloji ve sistemleri ifade ettiği belirtiliyor. Metne göre daha önce yayımlanmış düzenlemelerin, başkanlık kararlarının, sözleşmelerin, hibelerin ve diğer geçmiş belgelerin değiştirilmesi zorunlu değil.

Elon Musk duyurdu: İşte SpaceXAI’ın yeni adı! 4

MUSK, BEYAZ SARAY’DAKİ MUTABAKATIN İMZACILARINDAN

Anadolu Ajansı’nın 30 Eylül tarihli haberine göre Musk, Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı” başlıklı belgeyi imzalayan teknoloji yöneticileri arasında yer aldı. Ajansın aktardığına göre belgede Sundar Pichai, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Greg Brockman ve Jensen Huang’ın da imzası bulunuyor. Bu isimler sorumlu teknoloji geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka SpaceX
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