Kan donduran hayat hikayesi! Babası tarafında 24 sene tutsak edilip cinsel taciz edilmiş

Elisabeth Fritzl, babası Josef Fritzl tarafından 24 yıl boyunca bodrumda hapsedildi ve sürekli olarak cinsel istismara uğradı.

Josef, yıllar önce Avusturya’daki aile evinin bodrumunu gizlice inşa etti. Elektrik, su, ses yalıtımı ve temel yaşam ihtiyaçlarıyla donatılan bu bodrumda, Elisabeth’i kandırarak hapsedecekti. Elisabeth kaybolduğunda, Josef, karısı Rosemarie’ye kızının bir tarikata katılmak için evden kaçtığını söyledi ve karısını buna inandırmayı başardı. 24 yıl süren tutsaklık boyunca babasından yedi çocuğu oldu.

BİR BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Josef ve Rosemarie, Elisabeth’in üç çocuğunu evlerinde büyütmeye başladı. Josef, bu çocukları Elisabeth’in kapılarına bıraktığını onlardan bakmalarını istediği iddia etti. Oysa ki, Elisabeth, babası tarafından üç çocuğuyla birlikte bodrumda penceresiz bir şekilde hapis tutuluyordu. Elisabeth'in bir bebeği ise doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

8.516 GÜN SÜREN ESARET

Elisabeth ve çocukları, 8.516 gün süren esaretin ardından özgürlüklerine kavuştular. Bu korkunç olay, dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı ve 2010 yılında yayımlanan Room adlı romanın ve 2015 yapımı aynı adlı filmin ilham kaynağı oldu.