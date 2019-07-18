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Kan donduran olay! 12 kişi genç kızı otel odasına götürüp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 18.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs'ta bulunan Aya Napa kasabasındaki bir otelde yaşanan olay kan dondurdu. 19 yaşındaki genç kız Ayia Nipa'da bulunan bir otelde 12 kişinin tecavüzüne uğradığını söyleyerek şikayette bulundu.

Kan donduran olay! 12 kişi genç kızı otel odasına götürüp...

İddiaya göre 12 İsrailli, 19 yaşındaki turist kıza tecavüz etti. Independent gazetesinde yer alan habere göre ismi açıklanmayan kız, tecavüzcülerin olay yerinden uzaklaşmasının ardından polise yaşadıklarını anlatarak şikayette bulundu.

Turist kız doktor kontrolünden geçirilirken, polis 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı skandal olaydan haberlerinin olduğunu, Güney Lefkoşa konsolosu Yossef Wurmbrand'ın durumu takip ettiğini belirtti. Bakanlık olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 12 İsraillinin de tutuklandığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tutuklanan kişilerin ailelerini de bilgilendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz güney kıbrıs

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