Kan donduran olay: 6 çocuğun üzerine benzin döktü! Çakmağı tam çakacakken...

Antalya'nın Kepez ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayda 6 çocuk diri diri yanmaktan kıl payı kurtuldu. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayın detayları ise duyanların bile kanını donduruyor. İşte haberin tüm detayları!

OYUN OYNAYAN 6 ÇOCUĞUN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Apartmana olaydan bir ay önce taşınan Nazmiye Ş., mahallede oyun oynayan 6 çocuğun üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Çocukların aileleri olaya müdahale ederek faciayı önledi.

ÇAKMAĞI TAM ÇAKACAKKEN...

Çocuklarının çığlıklarını duyan Aynur ve Alihan Ç. çifti hızla aşağı inerek Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağı düşürdü. Elinde bıçakla direnen kadın, ardından apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, 4 saat süren çabaların ardından kadını bulunduğu yerden indirdi.

'7 KEZ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSLE' YARGILANDI

Apartmandan indirilen Nazmiye Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken apartmanın girişinde çocukların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Olay sırasında karın boşluğuna darbe alan Nazmiye Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazmiye Ş. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "7 kez kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığın karar duruşması 2 Ekim 2025 tarihinde görüldü.

RAPORDA "PSİKOTİK BOZUKLUK" TESPİTİ

Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporunda, sanığın "cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde psikotik bozukluk" tanısı bulunduğu belirtildi. Raporda, Nazmiye Ş.'nin suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybettiği ifade edildi. Mahkeme, bu rapor doğrultusunda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığına hükmederek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanığın, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi. Kurumun belirli aralıklarla düzenleyeceği raporlarda tehlikeliliğin ortadan kalktığının bildirilmesi halinde infaz hâkimliği kararıyla serbest bırakılabileceği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, sanık hakkında daha önce uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

"TOPLUM VİCDANINI SARSMIŞTIR"

Mağdur ailelerin Avukatı Abbas Doğan, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Henüz çocuk yaşta evlatların hayatına kasteden bir saldırı nedeniyle açılan davada, mağdur ailelerin aylarca süren adalet arayışı dün büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Mahkeme, sanığın akıl hastalığı bulunduğu gerekçesiyle ‘ceza verilmesine yer olmadığı' kararı vermiştir. Bu karar, yalnızca mağdurları değil, bu olaya tanıklık eden herkesi derinden yaralamıştır. Bir annenin çocuklara bıçak ve yanıcı madde ile zarar vermeye teşebbüs ettiği vahim bir saldırının ardından hiçbir cezai yaptırım uygulanmaması, toplum vicdanını sarsmıştır. Bu karara karşı istinaf yoluna başvuracağız. Adaletin yalnızca kanun maddelerine değil, vicdanlara da hitap etmesi gerektiğine inanıyoruz."

"İLLA BİRİMİZİN ÇOCUĞUNUN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU"

Üzerine benzin dökülen çocuklardan ikisinin babası Özer D., verilen karara tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bu kararı doğru bulmuyorum. 10 çocuğun üstüne benzin dökülüp öldürmeye teşebbüsten sadece 1 yıl içeride kalıyor, sonra davalar sürüyor, en sonunda serbest kalıyor. Çocuklarımız çok şükür sağlam ama illa birinin ölmesi mi gerekiyordu? Kadının ceza almasını istiyoruz. Olayın istinaftan dönüp yeniden yargılanmasını talep ediyoruz. Çocuklar hâlâ korkuyor, ‘baba gelecek mi' diye soruyorlar. Ceza almasını istiyoruz ve dışarıda gezmesini istemiyoruz."

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Çocuklardan birinin annesi Semra K. ise "Ceza almasını istiyoruz, hâlâ çocuklarımız ve biz korkuyoruz. Dışarıda rahat değiliz" dedi.

Olayda 3 çocuğu zarar gören Aynur Ç. de, "Bu kararı kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz, çocuklarım hâlâ korkuyor. Mahkemenin kararından sonra psikolojim daha da bozuldu. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINIYOR

Mağdur ailelerin avukatı Abbas Doğan, karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapacaklarını belirterek, ailelerle birlikte karara itiraz ettiklerini ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Doğan, "Amacımız yalnızca müvekkillerimizin değil, tüm toplumun adalet duygusunu korumaktır. Bu kararın istinaf sürecinde yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA