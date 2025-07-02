Kan donduran olay! Çöp tesisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu! Canlı doğmuş ama...

İspanya'nın Madrid şehrindeki bir çöp tesisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu. Loeches çöp tesisinde detaylı incelemelerde bulunan polis, vahşice öldürülmüş bebeğin diğer parçalarını bulmaya çalıştı.

NTV'nin derlediği habere göre, Ülkenin jandarma birimi Guardia Civil, trajik olaya dair detayları gün yüzüne çıkarabilmek için “Natal Operasyonu” adı verilen kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucunda bebeğin Latin Amerika kökenli olduğu ve annesinin yaklaşık 40 yaşlarında bir kadın olduğu belirlendi. Soruşturma devam ederken Madrid’de polis tarafından Ekvadorlu bir kadın gözaltına alındı.

Yerel basın, adı açıklanmayan şüphelinin evli ve çocuk sahibi bir kadın olduğunu açıkladı. bebeğin canlı doğduğu ancak sonrasında “şiddet uygulayarak öldürüldüğü düşünülüyor.