Kan donduran olay! Eşini ten rengi yüzünden tütsü çubuğuyla diri diri yaktı

Hindistan, Udaipur’da yaşanan olay kan dondurdu. 2016’da evlenen Lakshmi, ölmeden önce yakınlarına, eşinin kendisini “koyu tenli” diye aşağılayıp “kali” diye hitap ettiğini anlattı.

BBC’nin haberine göre eşinin, ''ten rengini açacak'' dediği kahverengi bir sıvıyı vücuduna sürdüğünü, sıvının asit gibi koktuğunu söyleyince de tütsü çubuğuyla ateşe verdiğini ifade etti.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadın, hayatını kaybetti. Lakshmi’nin cani eşi mahkemeye çıkarılırken, Yargıç Rahul Choudhary, bunun ''insanlığa karşı bir suç'' sayıldığını vurguladı ve idam cezası verdi.