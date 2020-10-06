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Kan donduran olay! Kalbinden bıçakladığı kocası öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, Şenel Taş (48), tartıştığı eşi Mehmet Taş'ı (50) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Kan donduran olay! Kalbinden bıçakladığı kocası öldü

Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Taş ile Şenel Taş çifti arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel Taş, evde bulunan bıçağı alıp, eşine savurdu. Aldığı bıçak darbesi ile kalbinden yaralanan Mehmet Taş, kanlar içinde yığıldı. Çocukları ve komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet Taş'ı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Taş, doktorların tüm çabasına karşın sabaha doğru yaşamını yitirdi.

Mehmet Taş'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şenel Taş'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA

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