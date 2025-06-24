Kan donduran olay! Kız arkadaşının kaşını koparttı! Genç kadına yapmadığını bırakmamış! Yatak odasına sürükleyip...

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Norfolk şehrinde yaşayan Benjamin Jones isimli erkek eski kız arkadaşının kaşını kopardı. BD’nin Virginia eyaletine bağlı Norfolk şehrinde yaşanan olay adeta kan dondurdu.

Benjamin Jones isimli saldırgan geçtiğimiz yıl haziran ayında eski kız arkadaşını darp etmesi sebebiyle yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Aradan 12 ay geçtikten sonra serbest bırakılan cani adam eski kız arkadaşına kıskançlık sebebiyle bir kez daha saldırdı.

AĞZINA TÜKÜRDÜ, KAŞINI KOPARDI

Kadını tuvaletten alıp küvete soktu ve nişan yüzüğünü parmağından çekip aldı. Ağzını açıp içine tükürdü, ardından yüzüne kafa atarak saçlarını şiddetle çekti. Daha sonra saçlarından tutarak yatak odasına sürükledi ve boğmaya başladı. Kadının gözünü ısırıp kaşını kopartan Jones, onu çirkinleştirdiğini dolayısıyla artık kimsenin kız arkadaşına bakmayacağını savundu. Olayın ardından saldırgan eski sevgili yeniden tutuklandı. Genç kadın, polise verdiği ifadede, öleceğini düşündüğünü, polis memurları tarafından bulunduğunda bilincinin kapalı olduğunu ve Jones'un olay yerinden kaçtığını söyledi.

Saldırganın daha önce de eski kız arkadaşını kış mevsiminde çıplak halde dışarı attığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.