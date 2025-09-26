Mynet Trend

Kan donduran vahşet! Kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladı

Japonya'da kan donduran anne vahşeti ortaya çıktı. 75 yaşındaki bir kadın kızının cesedini yaklaşık 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığını itiraf etti.

Kan donduran vahşet! Kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladı

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 75 yaşındaki bir kadın, kızının cesedini yaklaşık 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kan donduran vahşet! Kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladı 1

İTİRAF ETTİ

Japonya basınındaki haberlere göre, İbaraki eyaletindeki Ami kasabasında yaşayan 75 yaşındaki kadın, akrabasıyla polis merkezine giderek kızının cesedinin evindeki dondurucuda olduğunu söyledi.

Kan donduran vahşet! Kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladı 2

Polis, kadının "20 yıl önce, cesedin kokusu tüm evi sarmıştı, ben de bir dondurucu satın alıp, onu oraya koydum." ifadelerini kullandığını aktardı.

EVİNİN MUTFAĞINDA SAKLAMIŞ

Yaşlı kadın, kızının cesedini yaklaşık 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kadının, söz konusu cesedi evinin birinci katındaki mutfakta bulunan yaklaşık 85 santimetre yüksekliğinde, 95 santimetre genişliğinde ve 60 santimetre derinliğindeki dondurucuda sakladığından şüpheleniliyor.

