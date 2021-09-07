‘Bu nasıl bağımlılık’ dedirtti! Her gün deodorant yiyen Nicole’in hikayesi herkesi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan Nicole ismindeki genç kız, garip bağımlılığıyla dikkatleri üzerine çekti. Her gün koltuk altı roll-onu veya deodorant yediğini ifade eden Nicole’in hikayesi herkesi şaşırtıyor.

4 yaşındayken ilk kez deodorantın tadına bakma isteği duyduğunu anlatan Nicole, ilkokul döneminde bu durumun kontrolünden çıktığını ifade etti. Özellikle son 2 yıldır her gün deodorant tükettiğini itiraf eden Nicole, tadını da merak edenler için anlatmayı ihmal etmiyor. Deodorant yemediği günlerde huzursuz ve mutsuz olduğunu anlatan Nicole, “Hayatımı deodorant yiyerek geçiriyorum. Sabahları deodorant yemek istiyorum. Her yemekten sonra deodorant yemek istiyorum. Stresli hissettiğim zaman... Gecenin bir vakti uykumdan uyanıp deodorant yiyorum” dedi.

“AĞIZDA ERİYEN BİR HİS UYANDIRIYOR”

Deodorantın benzersiz bir tadı olduğunu anlatan Nicole, çok yumuşak ve ağızda eriyen bir his uyandırdığını söyledi. Ağzının sıklıkla kurumasından şikayetçi olan Nicole’un canı deodorant istediğinde ağzı garip bir şekilde sulanıyor. Günde yarım kutudan ayda 15 kutu çubuk deodorant tüketiyor. Son iki yılda yediği miktar ise 360 kutuyu buldu.

MARKALAR KONUSUNDA SEÇİCİ

Her deodorantın farklı bir tadı olduğunu iddia eden Nicole, bazı markaları evinde depolamayı tercih ediyor. Çünkü deodorantı bittiğinde paniğe kapılıyor, kaygı seviyesi artıyor. Üstelik kalbi hızlı çarpmaya başlayarak krize giriyor.

DOKTORA GİTMEYİ KABUL ETTİ

Daha önceki dönemde iki kez deodorant yemeyi bırakmaya çalıştığını ifade eden Nicole, 1 haftalık süreçte şiddetli baş ağrısı hissettiğini söyledi. Aşırı deodorant yediğinde karın ağrısı ve kusma gibi sorunlar yaşayan, hatta hafıza kaybından da şikâyetçi olan Nicole, sevgilisinin ısrarlarıyla bir doktora gitmeyi kabul etti. Doktorun deodorantın içinde bulunan alüminyumun insan vücuduna ciddi yan etkileri olduğunu açıklaması üzerine Nicole, bağımlılığıyla mücadele etmeye karar verdi.



