Kan skandalı! Hasta çocuklara HIV bulaştı!

Hindistan'da talasemi hastası çocuklara kan nakli yapıldı. Çocukların testi HIV pozitif çıkınca ortalık karıştı. Sağlık sorumlusu, kan nakillerinin uygun yöntemlerle yapıldığını savundu.

Hindistan’da talasemi hastası çocuklar, aldıkları kan nakilleri sonrası HIV pozitif çıktı. Yetkililer, yaşları 3 ile 15 arasında değişen beş talasemili çocuğun HIV testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

SAĞLIK SORUMLUSU TEST EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

HIV enfeksiyonu, bu hafta ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Satna Baş Tıbbi ve Sağlık Sorumlusu Manoj Shukla, “Tanı konur konmaz tedavi başlatıldı. Şu anda çocukların durumu stabil,” diyen Shukla, devlet hastanesinde kullanılan her kan ünitesinin protokole uygun şekilde test edildiğini savundu. Ancak HIV’in erken evresinde bazı bağışçıların ilk testlerde tespit edilemeyebileceğini de kabul etti.

HIV
