Kanada’nın hayalet kasabası olarak bilinen Kitsault turistlerin ilgi odağı oldu

Kanada’nın Britanya Kolombiyası bölgesinde bulunan Kitsault adlı kasaba 1980 yılında bir gecede inşa edildi. Bu hızlı inşanın temel nedeni ise ABD’li madencilik şirketi Phelps Dodge’un o günlerde epeyce rağbet gören molibden maddesi açısından zengin olan bu yerden faydalanmak istemesiydi.

Kasabanın kurulmasıyla birlikte madencilik faaliyetleri başladı ve bölgede büyük bir işçi ihtiyacı doğdu. Ancak iki sene içerisinde molibdeninin fiyatının düşmesiyle çalışanlar işlerini kaybetti ve kasabadan ayrılmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 30 yıl öncesinde 1200 kişinin yaşadığı bu kasaba aslında madende çalışan işçilerin tüm ihtiyaçlarını düşünerek kurulmuştu. Konforlu evleri, alışveriş alanları, kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken kasaba o dönem için adeta bir cennetti. Ancak maden şirketinin kapanmasıyla kasaba yavaş yavaş boşalmaya başladı. Zamanla tamamen yalnızlaştı ve kaderine terk edildi.

Issızlığı ve dokunulmamış yapısıyla dikkat çeken Kitsault kasabası, bu özellikleriyle turistler için bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.



