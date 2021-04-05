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Kanada’nın hayalet kasabası olarak bilinen Kitsault turistlerin ilgi odağı oldu

Seray Üstün Seray Üstün
05.04.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaska sınırının kuzey bölgesinde yer alan ve Terraca’dan yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bulunan hayalet kasaba Kitsault turistlerin yeni ilgi odağı oldu. Kasabada rahat bir yaşam için gerekli olan bütün şartların olmasına rağmen uzun yıllardır terk edilmiş durumdadır. Yaklaşık 30 yıl öncesinde yaşam belirtisinin olduğu kasaba artık yerli ve yabancı turistlerin sadece ziyaret ettiği bir bölgeye dönüştü.

Kanada’nın hayalet kasabası olarak bilinen Kitsault turistlerin ilgi odağı oldu

Kanada’nın Britanya Kolombiyası bölgesinde bulunan Kitsault adlı kasaba 1980 yılında bir gecede inşa edildi. Bu hızlı inşanın temel nedeni ise ABD’li madencilik şirketi Phelps Dodge’un o günlerde epeyce rağbet gören molibden maddesi açısından zengin olan bu yerden faydalanmak istemesiydi.

kütüphane

Kasabanın kurulmasıyla birlikte madencilik faaliyetleri başladı ve bölgede büyük bir işçi ihtiyacı doğdu. Ancak iki sene içerisinde molibdeninin fiyatının düşmesiyle çalışanlar işlerini kaybetti ve kasabadan ayrılmak zorunda kaldı.

sinema

Yaklaşık 30 yıl öncesinde 1200 kişinin yaşadığı bu kasaba aslında madende çalışan işçilerin tüm ihtiyaçlarını düşünerek kurulmuştu. Konforlu evleri, alışveriş alanları, kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken kasaba o dönem için adeta bir cennetti. Ancak maden şirketinin kapanmasıyla kasaba yavaş yavaş boşalmaya başladı. Zamanla tamamen yalnızlaştı ve kaderine terk edildi.

alışveriş

Issızlığı ve dokunulmamış yapısıyla dikkat çeken Kitsault kasabası, bu özellikleriyle turistler için bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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