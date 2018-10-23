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Kanal D'den 4 Kadın Zamanı için flaş karar! 4 Kadın Zamanı bitiyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

Kanal D'nin gündüz kuşağında ekrana gelen 4 Kadın Zamanı programı yayından kalkıyor. Derya Tuna, Eylül Öztürk ve Hande Ataizi'nin sunduğu 4 Kadın Zamanı'nın veda tarihi de belli oldu. Reytinglerde istenilen sonuçları alamayan programdan daha önce de Seda Akgül ayrılmıştı.

Kanal D'den 4 Kadın Zamanı için flaş karar! 4 Kadın Zamanı bitiyor mu?

Kanal D'nin yeni sezon gündüz kuşağında ekrana sürdüğü 4 Kadın Zamanı programı final yapıyor. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan programdan ilk olarak ünlü sunucu Seda Akgül ayrılmıştı. Derya Tuna, Eylül Öztürk ve Hande Ataizi'nin sunmaya devam etmişti.

4 Kadın Zamanı, 26 Ekim Cuma günü son defa ekranda olacak. 4 Kadın Zamanı yerine ise, Vatan Gazetesi magazin müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi magazin müdürü Müge Dağıstanlı hazırlayıp sunduğu ve teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programının Kanal D'de yayınlanmaya başlayacağı iddia edildi.

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