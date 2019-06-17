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Kanal D Leke dizisi hakkında flaş gelişme! Apar topar final kararı verilmişti ama...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 17.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Reytinglerde hayal kırıklığına uğratan Leke dizisi için final kararı alan Kanal D, diziye son bir şans daha vererek final kararını iptal etti.

Kanal D Leke dizisi hakkında flaş gelişme! Apar topar final kararı verilmişti ama...

Türk televizyonlarına yapımcıların sunduğu dizi projelerinden bazıları hayal kırıklığı yaratabiliyor. Büyük umutlarla Kanal D'de yayın hayatına başlayan Leke dizisi de bunlardan birisi. Salı günleri ekrana gelen ancak yayınlandığı son bölümde reyting sıralamasında 17. olan dizi için final kararı verilmişti.

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KANAL YÖNETİMİ FİNAL KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak Kanal D, flaş bir değişikliğe imza atarak dizinin final değil de 'sezon finali' yapmasını uygun gördü. Leke severler bu haberle havalara uçarken, dizinin yeni sezon bölümlerinde de aynı reyting sonuçlarını elde etmesi halinde bu sefer gözünün yaşına bakılmayacak.

Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı Leke, 9. bölümüyle sezon finali yapacak. Yaz aylarında ekrana ara verecek olan dizi Eylül başında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
kanal d leke dizisi final

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