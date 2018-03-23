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Kanal D'nin İddialı Dizisi Gülizar bitti mi? Yeni fragman hâla yayınlanmadı...

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Kanal D'de büyük beklentiyle yayına başlayan Gülizar dizisinin final bile yapmadan bittiği iddia edildi! Yeni fragmanı hâla yayınlanmayan dizi bu iddiaları güçlendiriyor. İşte ayrıntılar...

Kanal D'nin İddialı Dizisi Gülizar bitti mi? Yeni fragman hâla yayınlanmadı...

Sezona iddialı yapımlarla başlayan Kanal D, beklediği reytingleri bir türlü alamadı. Hatta yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Gülizar dizisinin final bile yapmadan yayından kaldırılacağı iddia edildi…

FARAH ZEYNEP ABDULLAH, ÖMER BERK CANKAT VE EBRU CÜNDİBEYOĞLU BAŞROLDEYDİ…

Çağan Irmak’ın yönettiği dizide başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş paylaşıyordu

Cumartesi günleri ekrana gelen dizi, bu hafta final bölümüyle ekrana gelecekti. Ancak yayın akışında yer almaması ‘Final yaptırılmadan yayında mı kaldırıldı? sorularının sorulmasına neden oldu.

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kanal d Gülizar

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