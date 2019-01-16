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Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme'de kimler oynuyor? Yüzleşme konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 16.01.2019 01:00 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Yüzleşme ekrana gelmek için sayıyor. Çekimlerine başlanan Yüzleşme dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu.

Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme'de kimler oynuyor? Yüzleşme konusu nedir?

Yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği "Yüzleşme"nin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor.

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikayede geçmişte yaşanan olaylar, sırlar teker teker gün yüzüne çıkarken kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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