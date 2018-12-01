Kanal D'nin Masal Çiçeği dizisinin ekibine 3 yeni flaş transfer

T Company'nin kurucularından Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizi için Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Macit Koper, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Mesut Akusta ile el sıkışılmıştı.

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak Cansu Dağdelen, Yeşim Gül ve Cihat Süvarioğlu da katıldı.

Cast direktörlüğüne Gülden Avşaroğlu'nun imza attığı kriminal drama türündeki dizi Alanya'da çekilecek. "Masal Çiçeği"nin senaryosunu ise Altuğ Küçük kaleme alıyor.

