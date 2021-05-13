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Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin yayın tarihi belli oldu

13.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Aşkın Tarifi’nin yayın tarihi belli oldu. 7 Haziran Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizinin ikinci tanıtımı da ilgi gördü. Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

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Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.
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Aşkın Tarifi’nin genel hikayesi şöyle;

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

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