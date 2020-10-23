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Kanal D’nin Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Hayranları şokta!

23.10.2020 16:42 | Son Güncelleme:
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Kanal D’nin Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Hayranları şokta!

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeni Hayat dizisinin final kararı aldığı iddia edildi. Perşembe geceleri yayınlanan dizinin reyting listelerinde istenilen başarıya ulaşamaması erken final kararını söylentilerini gündeme getirdi.

Kanal D ekranlarına gelen Yeni Hayat dizisinin adım adım finale gittiği öne sürüldü. 8. bölüm fragmanının yayınlanmasından sonra gözler bir kez daha Yeni Hayat dizisine çevrildi. Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı Yeni Hayat dizisinin ekranlara vede edeceği magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı dizisinin sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildiği iddia edildi.

YENİ HAYAT KONUSU NEDİR?

YENİ HAYAT

Karga Seven Pictures yapımcılığında seyircisine Kanal D ekranlarından merhaba diyen Yeni Hayat dizisinin konusu Adem ve Yasemin’in birbirinin içine geçen hayatlarıdır. Özel Kuvvetlerdeki görevinden ayrılan Yüzbaşı Adem karşısına çıkan bir iş fırsatını kabul eder ve bütün hayatı bir anda alt üst olur. Çünkü Adem karısı Nevin ve küçük kızı Ece’yle birlikte sakin, huzurlu bir hayat sürerken; yeni işi yeni hayatının kapılarını da aralar. Adem’in yeni işindeki görevi zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur’un genç eşi Yasemin’in hayatını korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için veriln görev basit bir iştir. Ancak Adem ve Yasemin’in yakınlaşmaları işleri kördüğüme çevirir. Adem karısı Nevin’e ihanet etmemek için mücadele verirken bir yandan da Yasemin’in aşkın karşı koymaya çalışır. İkilinin aşkının önündeki en büyük engel ise acımasızlığıyla ün salan Tümur’dur. Nevin ve Timur ihanetin gölgesinde neler yapabileceğini yeniden keşfederken; Adem ve Yasemin’de aşkın zorlu sınavını geçmeye çalışır.

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

YENİ HAYAT2

Yapımcılığını Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yaptığı Yeni Hayat oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor.

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