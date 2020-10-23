Kanal D’nin Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Hayranları şokta!

Kanal D ekranlarına gelen Yeni Hayat dizisinin adım adım finale gittiği öne sürüldü. 8. bölüm fragmanının yayınlanmasından sonra gözler bir kez daha Yeni Hayat dizisine çevrildi. Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı Yeni Hayat dizisinin ekranlara vede edeceği magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı dizisinin sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildiği iddia edildi.

YENİ HAYAT KONUSU NEDİR?

Karga Seven Pictures yapımcılığında seyircisine Kanal D ekranlarından merhaba diyen Yeni Hayat dizisinin konusu Adem ve Yasemin’in birbirinin içine geçen hayatlarıdır. Özel Kuvvetlerdeki görevinden ayrılan Yüzbaşı Adem karşısına çıkan bir iş fırsatını kabul eder ve bütün hayatı bir anda alt üst olur. Çünkü Adem karısı Nevin ve küçük kızı Ece’yle birlikte sakin, huzurlu bir hayat sürerken; yeni işi yeni hayatının kapılarını da aralar. Adem’in yeni işindeki görevi zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur’un genç eşi Yasemin’in hayatını korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için veriln görev basit bir iştir. Ancak Adem ve Yasemin’in yakınlaşmaları işleri kördüğüme çevirir. Adem karısı Nevin’e ihanet etmemek için mücadele verirken bir yandan da Yasemin’in aşkın karşı koymaya çalışır. İkilinin aşkının önündeki en büyük engel ise acımasızlığıyla ün salan Tümur’dur. Nevin ve Timur ihanetin gölgesinde neler yapabileceğini yeniden keşfederken; Adem ve Yasemin’de aşkın zorlu sınavını geçmeye çalışır.