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Kanal D'nin yeni programı Yüzleşme ne zaman başlıyor? Yüzleşme nasıl bir program?

03.02.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin yeni programı Yüzleşme ne zaman başlıyor? Yüzleşme nasıl bir program?

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği 'Yüzleşme' isimli programı Kanal D'de başlıyor. Yüzleşme programının yayın tarihi de açıklandı.

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği 'Yüzleşme', 8 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

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Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde konusunda uzman doktorların katkılarıyla, “Yüzleşme” evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak.

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Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

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Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, 'Yüzleşme', 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de yayınlanacak.

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